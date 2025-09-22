Él era B-King, artista colombiano encontrado sin vida en México

Luto en la música colombiana tras confirmarse este lunes, 22 de septiembre, la muerte de los artistas colombianos B-King y Regio Clown, que estaban desaparecidos en territorio mexicano desde días atrás y que fueron encontrados sin vida en el municipio de Cocotitlán, según informó en la Fiscalía de ese país.

“La Fiscalía CDMX realizó diversos actos de investigación, como la recopilación de testimonios y la obtención de videograbaciones, a partir de los cuales se estableció como hipótesis que su último paradero habría sido en el Estado de México, por lo que se inició colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM)”, informaron.

¿Quién era B-King, artista colombiano encontrado sin vida?

Oriundo de Santander, pero radicado en Medellín, Bayron Sánchez a sus 31 estaba construyendo un legado importante en la industria musical desde su debut en 2016 y que llevaba poco a poco, principalmente presentándose en diversos clubes nocturnos del país y viajó a México como parte de una gira que estaba llevando a cabo para darse a conocer a nivel internacional.

Fue expareja de la reconocida dj Marcela Reyes, quien lo impulso en su carrera y tuvo una colaboración a su lado ‘Destino', con la cual afianzaron su relación hasta que terminaron meses atrás y en donde, según denunció, recibió mensajes amenazantes por parte del equipo del trabajo de ella.



En redes sociales contaba con más de 380.000 seguidores y cercano a artistas de la industria como Kapo, SOG, Hamilton.

¿Cuál fue la causa de su muerte?

Por ahora, se desconoce la causa de la muerte del artista colombiano, pero, según autoridades en México, avanza la investigación para determinar qué sucedió en su visita al país.

“La Fiscalía CDMX y la CBP capitalina reiteran su compromiso de colaborar de manera estrecha con las autoridades competentes, a fin de agotar todas las líneas de investigación y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias”, informaron.

Lo curioso, según autoridades, que su último post en Instagram fue justamente agradeciendo a México por su “hospitalidad”, antes de dejar de dar señales de vida.