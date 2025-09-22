Encuentran sin vida los cuerpos de los colombianos B-King y Dj Regio Clown

Los cantantes colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B King, y Jorge Luis Herrera fueron localizados sin vida este lunes, tras permanecer varios días desaparecidos en México, en medio de una gira que realizaban en el país, según informaron medios locales.

Medios como El País y El Financiero, citaron a fuentes de la Fiscalía del Estado de México quienes confirmaron el hallazgo de ambos músicos en este estado, cercano a la capital mexicana.

El jueves, la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México emitió dos fichas de búsqueda tras la desaparición de ambos cantantes, quienes fueron vistos por última vez el pasado 16 de septiembre en el lujoso barrio de Polanco, en el centro de la capital del país, tras una presentación que tuvieron el fin de semana previo.

Mientras que el domingo, en su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro solicitó a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, ayuda para localizar con vida al cantante Bayron Sánchez y a su coequipero Jorge Herrera.

