Fiscalía de Sonora desmintió a Petro: B King y Regio Clown no desaparecieron en ese territorio

Colombia sigue conmocionada con la desaparición de los artistas B King y Regio Clown en México. Tras cinco días de búsqueda por parte de las autoridades mexicanas y las familias de los dos cantantes, el presidente Gustavo Petro emitió un comunicado pidiendo a la mandataria azteca, Claudia Sheinbaum, ayuda para dar con el paradero de los hombres, señalando que la desaparición habría ocurrido en el Estado de Sonora.

Según lo revelado, Bayron Sánchez Salazar, conocido como B King y expareja de la DJ Marcela Reyes, fue reportado desaparecido durante su gira en México. Ante esto, el mandatario colombiano escribió en su cuenta de X: “Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M-19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera”.

Petro añadió que ambos artistas desaparecieron luego de un concierto en Sonora y sugirió que los responsables podrían ser “las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente por el consumo desaforado de drogas en los EE. UU.”, además de lo que calificó como “la falta de amor de su sociedad decadente”.



Fiscalía de Sonora niega desaparición de artistas colombianos

En un comunicado publicado en redes sociales, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora desmintió la versión del presidente Gustavo Petro. La entidad aseguró que no existe registro, denuncia o indicio de que Bayron Sánchez y el DJ Jorge Herrera hayan desaparecido en ese territorio.

B King Foto: Instagram

De hecho, confirmaron que hasta el momento no hay información que demuestre que los dos colombianos hubieran viajado a Sonora para presentarse en alguna fecha artística. Por el contrario, indicaron que la última vez que fueron vistos fue en Ciudad de México.

Con base en estos datos, la investigación corresponde a las autoridades de la capital mexicana. Aun así, la Fiscalía de Sonora afirmó que continuará revisando cualquier indicio que permita aportar a la búsqueda de los desaparecidos.

Publicidad

Fiscalía de Sonora desmiente a Petro Foto: Facebook FGJE Sonora

Manager de B King reveló detalles de la desaparición

Durante una entrevista en el programa Mañanas Blu, el manager de Bayron Sánchez entregó información clave sobre los artistas desaparecidos. Aseguró que B King fue visto por última vez en Ciudad de México, en el sector de Polanco, Miguel Hidalgo, el pasado 16 de septiembre.

Según el relato, ese día vestía una camiseta negra, pantalones y tenis blancos. Además, explicó que un día antes había realizado una presentación musical en compañía de Regio Clown, quien también desapareció a la misma hora.

Publicidad

Mientras tanto, la incertidumbre crece entre familiares, amigos y seguidores de los dos artistas, quienes esperan que las investigaciones en México avancen y se logre esclarecer lo ocurrido.