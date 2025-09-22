No hay rastro de reguetonero B King y un acompañante en México: esta fue su última ubicación

La desaparición del reguetonero colombiano B King y su compañero artístico Regio Clown mantiene en incertidumbre a sus familias, seguidores y al mundo de la música urbana. Según reveló su mánager, Juan Camilo Gallego, los artistas fueron vistos por última vez el pasado martes 16 de septiembre en la zona de Polanco, Ciudad de México, después de salir de un gimnasio. Desde entonces, no hay rastro de ellos.

La situación ha tomado mayor relevancia tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien señaló que los músicos podrían haber sido víctimas de mafias internacionales. Sin embargo, Gallego desmintió esta versión y pidió prudencia en el manejo de la información oficial.

“Nunca fuimos a Sonora, jamás hemos ido a Sonora. El concierto fue acá en Ciudad de México, en un club que se llama Woman”, aclaró el mánager en entrevista con Mañanas Blu.



La cronología de la desaparición

De acuerdo con Gallego, él viajó con B King desde Medellín hasta la capital mexicana el pasado 11 de septiembre para acompañarlo en una presentación musical. Allí se reunieron con Regio Clown, un DJ caleño radicado en México desde hace más de cinco años.

El domingo 14 de septiembre participaron en un concierto con motivo del Grito de Independencia, y al día siguiente descansaron en el hotel. El martes en la mañana, los artistas acudieron al gimnasio Smartfit de Polanco, donde grabaron videos que publicaron en sus redes sociales.



A las 4:36 de la tarde, B King envió su último mensaje a Gallego: “Voy a almorzar con unas personas, te recojo a las 7:30 para la siguiente cita”. Desde ese momento no volvió a responder.

Lo único que sabemos es que ellos se desaparecen después de que salen del gimnasio. No sabemos si alcanzaron a llegar al restaurante explicó el mánager.

Confusión por versiones oficiales

Las declaraciones del presidente Petro causaron desconcierto entre los allegados de los artistas. El mandatario afirmó que la desaparición estaba ligada a mafias multinacionales y que los reguetoneros habrían dado un concierto en Sonora, algo que Gallego desmintió categóricamente.

Publicidad

“Agradecemos el apoyo del presidente, pero esa información no es cierta. Nosotros nunca salimos de Ciudad de México”, enfatizó. El representante agregó que la familia de B King ya se encuentra en México y que están a la espera de un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades locales y de la Cancillería colombiana.

B King Foto: Instagram

¿Dónde desapareció B King?

Según el mánager, la última ubicación registrada en el celular de B King corresponde a un punto cercano a Polanco, unos 45 minutos después de haber estado en el gimnasio. Hasta el momento, no se ha confirmado si los artistas se reunieron con las dos personas mencionadas por Regio Clown antes de desaparecer.

“Ellos me hablaron de dos personas, pero por seguridad no puedo dar sus nombres. Esa información ya está en la denuncia”, señaló Gallego.Aunque se especula sobre un posible secuestro, ninguna organización se ha atribuido el hecho ni se han recibido llamadas de extorsión.

Publicidad

Quiero pensar que es un secuestro y que en cualquier momento nos llamarán. Pero hasta ahora no hemos recibido nada, ni una llamada, ni un mensaje expresó el mánager.

La carrera de los artistas en México

El viaje de B King a México representaba su primera experiencia internacional. El reguetonero cucuteño, formado en Medellín, se unió al show de Regio Clown como invitado especial para interpretar cuatro canciones en un evento de música electrónica.

Por su parte, Regio Clown es reconocido en la escena mexicana como DJ, productor de eventos y entrenador personal. Su trayectoria lo ha convertido en una figura cercana a la comunidad artística en Ciudad de México.

Un llamado a las autoridades

La incertidumbre se intensifica con el paso de los días. Familiares, amigos y colegas de los artistas han solicitado a los gobiernos de Colombia y México mayor celeridad en las investigaciones.

“Quisiera pedirle a todos los medios que sigamos presionando a Cancillería y Presidencia para que den un parte claro. Las cosas son como pasaron aquí en Ciudad de México”, concluyó Gallego. El caso de B King y Regio Clown pone de nuevo en el centro de atención la situación de seguridad para músicos extranjeros en México, un país que, pese a su relevancia cultural, enfrenta altos índices de violencia vinculados con el crimen organizado.

