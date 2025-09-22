México confirma investigación para hallar a B King y Regio Clown, artistas colombianos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana están investigando la desaparición del cantante Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B King, junto con otro artista colombiano durante una gira en el país.

“Se están haciendo las investigaciones ya por la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para saber quiénes son estas personas, (y atender) la denuncia de desaparición”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana aseguró que su Gobierno ha estado en contacto con autoridades de Colombia, luego de que el presidente de aquel país, Gustavo Petro, pidiera ayuda a México para localizar a ambos artistas.

“La Cancillería está en contacto. No he entrado yo en contacto con el presidente Petro, pero sí la Cancillería mexicana con la Cancillería colombiana”, acotó.



El domingo, en su cuenta de X, Petro solicitó ayuda para localizar con vida al cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera.

De acuerdo con el mandatario, ambos artistas "desaparecieron después de su concierto en Sonora (norte del país)" y sugirió que quizás los responsables sean "las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente, por el consumo desaforado de drogas en los EE.UU.", y también "por la falta de amor de su sociedad decadente".

B King Foto: Instagram

Según medios locales, B King, de 31 años y expareja de la DJ colombiana Marcela Reyes, está desaparecido desde el 16 de septiembre, cuando participaba en una gira de conciertos en México.

La última vez que se tuvo noticia de él fue ese mismo día en la colonia de Polanco, en Ciudad de México, donde supuestamente se encontraba con Herrera, conocido como Regio Clown.

Reyes pidió a través de Instagram que sus seguidores colaboren con la búsqueda de su expareja, intérprete de canciones como 'Destino', 'Qué rico besarnos', 'Made in Cali' y 'Me necesitas', e hizo un llamado tanto al presidente Petro como a la Cancillería colombiana para que actúen en el caso.

"Espero la ayuda de México para encontrar con vida a estos jóvenes hermosos que se atreven a cantar a la belleza y guardar la esperanza en su corazón", afirmó Petro.

El domingo, la Fiscalía del Estado de Sonora, negó que la desaparición de los artistas hubiera ocurrido en aquella entidad, como lo aseguró el presidente colombiano, aunque dijo que realizará las indagaciones pertinentes para establecer cualquier dato que pudiera surgir o que sirva en la investigación.

Por su parte, la Fiscalía capitalina emitió una ficha de búsqueda para B King, quien según la información vestía camiseta negra, pants blanco y tenis blancos al momento de su desaparición ocurrida en el lujoso barrio de Polanco, en Ciudad de México, tras salir de un gimnasio.