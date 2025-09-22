El último mensaje que envió el artista colombiano King B antes de ser hallado sin vida en México

La desaparición y posterior muerte de los reggaetoneros colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B King, y Jorge Luis Herrera en Ciudad de México han generado gran incertidumbre en el mundo de la música. Los artistas fueron vistos por última vez el pasado martes 16 de septiembre.

Juan Camilo Gallego, mánager de los músicos, quien se encuentra en Ciudad de México, dio detalles en Mañanas Blu de Blu Radio la mañana de este 22 de septiembre, enfatizando que: "Nunca fuimos a Sonora, jamás hemos ido a Sonora. El concierto fue acá en Ciudad de México, en un club que se llama Woman".

Según expreso el sujeto en Mañanas Blu, la cronología del caso se centra en la tarde del martes, justo después de que ambos artistas salieran del gimnasio. B King, el reggaetonero cucuteño, envió el último mensaje a su mánager, Juan Camilo Gallego, a las 4:36 de la tarde.

El mensaje detallaba los planes de los artistas, relacionados a sus compromisos laborales en México. "Él me dice 'Voy a almorzar con unas personas, te recojo a las 7:30 para que vayamos a la otra cita'. Teníamos una cita con unos empresarios de acá de México y nunca llegó".



Además de este mensaje, B King le escribió a su mejor amiga, Carolina, cerca de las 5:00 de la tarde, diciéndole que estaba bien y que "tenía que contarle algo".

A pesar de estos mensajes, Gallego no pudo asegurar si llegaron al restaurante para almorzar con los dos contactos de Regio Clown, cuyos nombres ya están en la denuncia. La preocupación de Gallego inició alrededor de la 1:00 de la mañana, cuando se dio cuenta de que los mensajes a ambos artistas no les llegaban.

Cabe resaltar que este jueves, la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México emitió dos fichas de búsqueda tras la desaparición de ambos cantantes.

Mientras que el domingo, en su cuenta de X, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, ayuda para localizar con vida al cantante Bayron Sánchez y a su coequipero Jorge Herrera.