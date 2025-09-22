Así reaccionó el presidente Petro al asesinato de B King y Dj Regio Clown en México

La Fiscalía General de de México (FGJCDMX) y la Comisión de Búsqueda de Personas de la capital (CBP) confirmaron este lunes que trabajan de manera conjunta con la Fiscalía del Estado de México en la investigación por la desaparición y posterior hallazgo sin vida de los músicos colombianos Bayron Sánchez Salazar (B King), de 31 años, y Jorge Luis Herrera Lemos, de 35.

Según el reporte oficial, la FGJCDMX adelantó actos de investigación, entre ellos testimonios y videograbaciones, que permitieron ubicar su último paradero en el Estado de México. En coordinación con la Fiscalía de ese estado, se estableció que los cuerpos de dos personas halladas el 17 de septiembre en Cocotitlán correspondían a los artistas.

El lunes 22 de septiembre, familiares de Bayron Sánchez confirmaron la identidad durante una diligencia en la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla de la FGJEM, que ahora conduce la investigación como un caso de homicidio.

Detalles sobre la desaparición de B King y Regio Clown Foto: Instagram @@bkingoficial, @regioclownn

El presidente Gustavo Petro, quien días atrás había pedido a la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum apoyo para localizarlos con vida, reaccionó tras la confirmación del crimen con un fuerte mensaje en X:



“Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos. Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada ‘guerra contra las drogas’ a la que obligan a la humanidad y a América Latina. Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante”, publicó el presidente.

Presidente Petro reacciona al asesinato de los cantantes colombianos en México Foto: captura de X

Las fiscalías de Ciudad de México y del Estado de México reiteraron su compromiso de agotar todas las líneas de investigación y garantizar justicia a las familias de las víctimas.