Esta sería la causa por la que presuntamente hombres acabaron con la vida de King B y Regio Clown

En la tarde de este lunes 22 de septiembre de 2025, las autoridades mexicanas confirmaron el fallecimiento de los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B King, y Jorge Luis Herrera, también llamado Dj Regio Clown.

Ambos músicos se encontraban en México como parte de una gira internacional para impulsar sus carreras. Según los reportes oficiales, fueron localizados sin vida tras varios días de intensa búsqueda.

La desaparición de B King y Dj Regio Clown se remonta al pasado 16 de septiembre. Los cantantes habían sido vistos por última vez en el barrio de Polanco, en el centro de la Ciudad de México, luego de haber cumplido con una presentación el fin de semana previo.

Detalles sobre la desaparición de B King y Regio Clown Foto: Instagram @@bkingoficial, @regioclownn

Luego de no aparecer ningún rastro, la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México emitió las fichas de localización. El presidente Gustavo Petro solicitó públicamente ayuda a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, en la plataforma X, pidiendo que se hicieran esfuerzos para localizar a Bayron Sánchez y Jorge Herrera con vida.



Cabe resaltar que B King era un artista de 31 años originario de Santander, pero residía en Medellín. Desde 2016 se encontraba construyendo su carrera musical, con el objetivo de darse a conocer a nivel internacional, razón por la cual se encontraba en su gira en México.

En el marco de la investigación del caso, la Fiscalía de la CDMX y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmaron una colaboración para esclarecer los hechos.



Motivo por el que acabaron con la vida de B-King y Dj Regio Clown

En entrevista con Voz Populi de Blu Radio, Felipe Barrera Jaramillo, periodista mexicano, dio detalles de las investigaciones en torno al caso. Según dijo: "De acuerdo a las primeras investigaciones, los artistas colombianos habrían sido secuestrados por un grupo que criminal mexicano denominado La Familia Michoacana. Se advierte que los cuerpos están desmembrados".

Además, se refirió a las causas de este crimen, afirmando que se trata de un ajuste de cuentas: "Lo que sí se puede advertir es que pudo haberse tratado de un ajuste de cuentas", expresó.