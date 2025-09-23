En vivo
Blu Radio  / Judicial  / Admiten tutela contra el presidente Gustavo Petro tras declaraciones sobre el nombre Brayan

Admiten tutela contra el presidente Gustavo Petro tras declaraciones sobre el nombre Brayan

El demandante, identificado como Jhon Brayan Enciso, se sintió afectado por las declaraciones del mandatario, en las que asoció el nombre “Brayan” con hombres maltratadores de mujeres y personas irresponsables.

Presidente Gustavo Petro en Estados Unidos
Presidente Gustavo Petro en Estados Unidos
Foto: Presidencia - Juan Cano
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 23 de sept, 2025

Un ciudadano interpuso una acción de tutela contra el presidente Gustavo Petro, argumentando que un comentario suyo durante un reciente consejo de ministros vulneró sus derechos fundamentales al buen nombre, la honra, la igualdad y la dignidad. La acción fue admitida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogotá, y el juez tendrá diez días para fallar sobre el caso, que ha generado cuestionamientos en la opinión pública.

El demandante, identificado como Jhon Brayan Enciso Quintero, se sintió afectado por las declaraciones del mandatario, en las que asoció el nombre “Brayan” con hombres maltratadores de mujeres y personas irresponsables. En sus palabras: “En todo barrio popular hay un Brayan que se lleva a las mujeres a quién sabe a dónde, y después las deja embarazadas y botadas” aseguró el mandatario.

Según la tutela, estas afirmaciones constituyen una generalización estigmatizante que afecta directamente la reputación e integridad de quienes llevan ese nombre, por lo que el ciudadano busca que el presidente rectifique públicamente sus palabras.

La acción también vinculó a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes para su conocimiento.

