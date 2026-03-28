Cepeda acusa a Uribe de nexos con cartel de Medellín; Uribe vincula a Cepeda con Segunda Marquetalia

En su segunda visita a Medellín durante este año, el candidato presidencial Iván Cepeda estuvo ante cientos de personas que lo esperaron por casi cuatro horas en el Parque de San Antonio. A la expectativa de sus palabras en la capital de Antioquia, Cepeda se fue nuevamente en contra de nombres como Álvaro Uribe, Andrés Julián Rendón o Federico Gutiérrez.

El candidato del Pacto Histórico llegaba a Medellín con un antecedente: la polémica que se creó a nivel nacional luego de que hace unas semanas asegurara que Antioquia era la cuna, entre otros fenómenos delictivos, del paramilitarismo. Las declaraciones provocaron rechazo en el departamento, en donde incluso fue declarado persona no grata.

Ahora, y ante una nutrida participación de personas, Cepeda, contrario a retractarse por esas palabras que causaron malestar en varios sectores de la población, se fue en contra del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, a quien señaló de hacerse de la mano de clanes familiares.

Iván Cepeda. Foto: Blu Radio

“La carrera política en Antioquia de Álvaro Uribe Vélez en la década de 1980 y 1990, desde que fue alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia, se hizo de la mano de los clanes familiares del Cartel de Medellín”, manifestó el candidato presidencial.



Cepeda, que estuvo acompañado de su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué, también manifestó que la familia Uribe Vélez fue “socia de paramilitares y narcotraficantes”, palabras que generaron la respuesta inmediata del exmandatario a través de su cuenta de X.

“Cepeda, bandido camuflado de Derechos Humanos, le cumple a los criminales que lo imponen con los señalamientos contra mí, que han sustentado los atentados contra mi vida. Ni Antioquia ni Colombia pueden permitir ni reconocer la candidatura de Cepeda, impuesta a sangre y fuego por criminales”, afirmó Uribe.

Cepeda, bandido camuflado de Derechos Humanos, le cumple a los criminales que lo imponen con los señalamientos contra mi, que han sustentado los atentados contra mi vida.



Cepeda instigó contra Miguel Uribe, cuyo asesinato realizó la Nueva Marquetalia que Cepeda ayudó a conformar… — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) March 28, 2026

Pero no fue la única personalidad política que se refirió a la visita de Iván Cepeda a Medellín, ya que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aseguró que “si Antioquia resiste, Colombia se salva: estoy cada vez más firme en la defensa de este pueblo altivo que no se arrodilla sino ante Dios. Antioquia es muro de contención contra el comunismo”.

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Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que “por más que persista su odio contra los antioqueños, nosotros seguiremos adelante. En Medellín y Antioquia sí que sabemos y hemos sabido superar las más grandes adversidades. Seguiremos resistiendo. Seguiremos saliendo adelante”.

A pesar de la polémica que volvió a surgir por las confrontaciones entre Cepeda y políticos paisas, integrantes del Pacto Histórico y el mismo candidato presidencial catalogaron la visita a la capital de Antioquia como “una jornada inolvidable” e, incluso, se le entregó un pasaporte en donde se declara que es una persona grata, contrario a lo que había determinado la Asamblea Departamental.