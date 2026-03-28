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Blu Radio  / Política  / Cepeda acusa a Uribe de nexos con cartel de Medellín; Uribe vincula a Cepeda con Segunda Marquetalia

Cepeda acusa a Uribe de nexos con cartel de Medellín; Uribe vincula a Cepeda con Segunda Marquetalia

El candidato del Pacto Histórico llegó a Medellín luego de que hace unas semanas asegurara que Antioquia era la cuna del paramilitarismo. Ante los señalamientos de Cepeda, Uribe lo llamó, “bandido de los Derechos Humanos”.

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