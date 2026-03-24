Expresidente Uribe dice que Iván Cepeda tiene responsabilidad política en magnicidio de Miguel Uribe

El expresidente Álvaro Uribe se refirió a los recientes resultados en las investigaciones que se adelantan por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Es importante recordar que la Fiscalía determinó que la Segunda Marquetalia es responsable del crimen; ese grupo está comandado por alias 'Iván Márquez', quien fue uno de los desertores del acuerdo de paz, junto a Jesús Santrich.

"Santrich estuvo en la cárcel, Iván Cepeda forzó y estuvo presionando permanentemente para que saliera de la cárcel, dijo que lo que había contra Márquez y contra Santrich era un entrampamiento de la justicia. Entonces Iván Cepeda se puso en la tarea hasta que Santrich salió de la cárcel y no pudieron extraditarlo a los Estados Unidos ni a Márquez. Los dos se fugaron a Venezuela. Desde Venezuela se anunció la creación de la Segunda Marquetalia que asesina a Miguel Uribe Turbay", dijo el expresidente.

En este momento ya están activas las ordenes de captura contra siete cabecillas de la Segunda Marquetalia, sin embargo, también se ha generado una polémica porque el 'Zarco Aldinever', quien coordinó el atentado contra Miguel Uribe, no tenía la orden de captura vigente cuando se atentó contra el senador, pues hacía parte de la mesa de negociaciones con el Gobierno.

El expresidente Álvaro Uribe habló de una responsabilidad política de Iván Cepeda en este caso.



"Él es un alcahueta de criminales, toda la vida lo ha sido y además un mentiroso y le puedo decir porqué. Entonces yo no soy juez para decir que tiene una responsabilidad criminal, pero por supuesto todos estos eventos, que además son recientes, que los conocen varias generaciones de colombianos, que los vivimos directamente en aquellos años, comprometen la responsabilidad política de Iván Cepeda en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay”, dijo Uribe.