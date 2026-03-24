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Blu Radio  / Política  / Expresidente Uribe dice que Iván Cepeda tiene responsabilidad política en magnicidio de Miguel Uribe

Expresidente Uribe dice que Iván Cepeda tiene responsabilidad política en magnicidio de Miguel Uribe

El expresidente Álvaro Uribe calificó como "alcahueta de criminales" al senador y candidato Iván Cepeda.

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