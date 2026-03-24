Fiscalía ordena captura de 'Iván Márquez' y 6 cabecillas por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional anunciaron una recompensa de hasta cinco mil millones de pesos por información que permita la captura de alias Iván Márquez, así como de cuatro mil millones de pesos por alias John 40 y el Zarco Aldinever, señalados cabecillas de la Segunda Marquetalia.

Las autoridades los vinculan con el magnicidio del senador y exprecandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, en un caso que ha generado fuerte impacto a nivel nacional.

La decisión se conoce luego de que la revista Semana revelara el testimonio de alias ‘El Viejo’, identificado como Simeón Pérez Marroquín, quien habría entregado declaraciones a la Fiscalía el pasado 9 de febrero. Según lo divulgado, el hombre aseguró que la orden para atentar contra Uribe Turbay habría provenido de la estructura disidente de las Farc conocida como Segunda Marquetalia.

De acuerdo con esa versión, la instrucción directa habría sido impartida por alias el Zarco Aldinever, considerado uno de los hombres de confianza dentro de la organización liderada por Iván Márquez. Además, el testigo habría indicado que se ofrecieron cerca de mil millones de pesos para ejecutar el atentado y otros 600 millones destinados a sobornos o a evitar posibles filtraciones.



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