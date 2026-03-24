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Blu Radio  / Judicial  / Fiscalía ordena captura de 'Iván Márquez' y 6 cabecillas por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Fiscalía ordena captura de 'Iván Márquez' y 6 cabecillas por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Las autoridades los vinculan con el magnicidio del senador y exprecandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, en un caso que ha generado fuerte impacto a nivel nacional.

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