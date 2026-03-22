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Blu Radio  / Nación  / Petro vincula magnicidio de Miguel Uribe con supuesto “entrampamiento” a la paz

Petro vincula magnicidio de Miguel Uribe con supuesto “entrampamiento” a la paz

El presidente considera que “tanto Santrich como Márquez eran ignorantes de la trampa” que se les tendió.

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