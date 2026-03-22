Petro vincula magnicidio de Miguel Uribe con supuesto “entrampamiento” a la paz

Los detalles del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay han generado múltiples reacciones por los detalles que entregó alias ‘El viejo’, quien fue condenado a 22 años de cárcel, como uno de los autores del crimen.

Uno de esos pronunciamientos es el del presidente Gustavo Petro, quien vinculó el hecho al "entrampamiento” del proceso de paz que firmó las Farc con el expresidente Juan Manuel Santos.

“Si se quiere ir por el hilo conductor del asesinato del senador Miguel Uribe, se llega al entrampamiento de la paz”, escribió Petro, todo eso después de un extenso trino donde trata de relacionar la misma existencia de la Segunda Marquetalia, grupo criminal de alias Iván Márquez, con el magnicidio.

A juicio del mandatario, “tanto (Jesús) Santrich como (Iván) Márquez eran ignorantes de la trampa que les tendía el sobrino de Marquez”.



En alusión a uno de sus debates en el Congreso cuando era senador, Petro dice que mostró lo que él llama la “articulación de agentes de la DEA y el fiscal Néstor Humberto Martínez habían entrampado la paz de Colombia”.

Según el mandatario, “ese hecho (“entramapamiento”) dio nacimiento a la Segunda Marquetalia. “La baja calidad ética de los dirigentes de las Farc Santrich e Iván Márquez respondiendo a la trampa con su reingreso a la lucha armada fue un acto de estupidez suprema”, escribió.

Petro se mantiene en su teoría que “la idea maquiavélica” de Martínez, de “volver a coger presos a los que habían firmado la paz y extraditarlos mediante una operación de falsa bandera con agentes de la DEA haciéndose pasar por editores mexicanos de libros”.

