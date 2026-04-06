Día mundial de la Actividad Física: efectos en la salud a lo largo de la vida

Este 6 de abril, durante la conmemoración del Día Mundial de la Actividad Física, el médico del deporte Mauricio Mejía se refirió a la importancia del ejercicio en todas las etapas de la vida, desde la niñez hasta la adultez mayor.

De acuerdo con el especialista, la actividad física incide en diferentes indicadores de salud. Señaló que contribuye a la reducción de la presión arterial, así como de los niveles de colesterol y triglicéridos, y favorece el control del azúcar en la sangre. También mencionó efectos en la salud mental, relacionados con síntomas de depresión, estrés y episodios de pánico.

El médico explicó que el ejercicio también está asociado con el control del peso corporal y destacó el papel de actividades cotidianas como caminar. Indicó que esta práctica puede contribuir a disminuir el riesgo de mortalidad por distintas causas.

Frente a la cantidad recomendada, el especialista sugirió alcanzar al menos 7.000 pasos diarios. No obstante, aclaró que esta actividad por sí sola no cubre todas las necesidades físicas.



En ese sentido, planteó la inclusión de ejercicios de fortalecimiento muscular, como sentadillas y trabajo de pecho, preferiblemente con acompañamiento profesional. Añadió que la elección de una actividad que resulte atractiva para cada persona facilita la continuidad en el tiempo.

Finalmente, el médico reiteró que el ejercicio es un componente central en el cuidado de la salud y subrayó la importancia de incorporarlo de manera regular en la rutina diaria.