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Blu Radio  / Salud  / Día mundial de la Actividad Física: efectos en la salud a lo largo de la vida

Día mundial de la Actividad Física: efectos en la salud a lo largo de la vida

En el marco del Día Mundial de la Actividad Física, el médico del deporte Mauricio Mejía explica los efectos del ejercicio en la presión arterial, el metabolismo y la salud mental, y plantea recomendaciones sobre caminata y fortalecimiento muscular.

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