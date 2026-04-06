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Caos vial en el área metropolitana de Bucaramanga: accidentes y lluvias colapsan la movilidad

Conductores denuncian largas filas y total congestión en sectores como Chimitá y El Palenque, donde la movilidad se encuentra bloqueada, accidentes, vehículos varados y lluvias provocan colapso

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