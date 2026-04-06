Caos vial en el área metropolitana de Bucaramanga: accidentes y lluvias colapsan la movilidad

Una verdadera pesadilla viven este lunes los conductores en el área metropolitana de Bucaramanga, donde la movilidad se encuentra prácticamente paralizada por cuenta de múltiples incidentes de tránsito y las lluvias de las últimas horas.

Nuevo accidente de tránsito provoca problemas de movilidad en el anillo vial entre Girón y Bucaramanga. "Es un caos el tráfico en esa zona del área metropolitana", dijo un conductor #VocesySonidos pic.twitter.com/k0WeaVqyzR — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 6, 2026

El mayor colapso se registra en el Anillo Vial, en el tramo que conecta Floridablanca con Girón, en sentido hacia el sector de El Palenque, donde conductores reportan largas filas de vehículos y tiempos de desplazamiento que ya superan las cinco horas.

Según testimonios, la emergencia comenzó con un vehículo varado en la vía, situación que empeoró tras un accidente de tránsito en el mismo corredor. A esto se suma otro incidente en el sector de Chimitá, donde un bus quedó detenido ocupando uno de los carriles, y posteriormente un furgón colisionó con otro automotor, agravando aún más el panorama.

#ReporteroBlu Conductores denuncian que desde hace más de 5 horas se presentan problemas de movilidad para llegar a Girón por accidentes de tránsito en las vías a Bucaramanga y Floridablanca #VocesySonidos pic.twitter.com/kJq70ka0lZ — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 6, 2026

La situación ha generado un bloqueo casi total en algunos tramos, especialmente en el sentido Chimitá Palenque, donde el paso es prácticamente nulo.



“Es un caos total, llevamos horas sin avanzar”, relató uno de los conductores afectados por la congestión.

Las lluvias también han influido en la emergencia, reduciendo la visibilidad y dificultando la movilidad en varias vías del área metropolitana, lo que ha contribuido a la alta accidentalidad registrada durante la jornada.

El director de Movilidad de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Girón, José Manuel Reinoso, advirtió que la alta congestión en el sector de Chimitá también está relacionada con el elevado ingreso de vehículos de carga. Según explicó, son numerosas las tractomulas que están entrando a la ciudad en ambos sentidos, lo que incrementa la presión sobre las vías y termina generando el colapso en la movilidad en este corredor clave del área metropolitana.

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Las autoridades hacen presencia en los puntos críticos y trabajan para restablecer el flujo vehicular, mientras recomiendan a los ciudadanos tomar rutas alternas y salir con anticipación para evitar contratiempos.