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Blu Radio  / Deportes  / Arranca la fase de grupos de la Sudamericana con polémicas declaraciones

Arranca la fase de grupos de la Sudamericana con polémicas declaraciones

Inicia la fase de grupos de la Sudamericana con partidos en todo el continente, polémica por declaraciones y la expectativa por figuras como Neymar y Falcao García.

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