Arranca la fase de grupos de la Sudamericana con polémicas declaraciones

Esta semana se jugarán los primeros partidos de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Este martes, 7 de abril, a las 5:00 de la tarde, el argentino Barracas recibirá a Vasco da Gama. Un partido que desde ya ha causado polémica en redes sociales por las declaraciones de Renato Gaúcho, director técnico del equipo brasileño, quien en rueda de prensa previa al partido se refirió a los jugadores colombianos que militan en el equipo: Carlos Cuesta, Johan Rojas, Carlos Andrés Gómez y Marino Hinestroza.

Sobre estos jugadores, Gaúcho, exfutbolista reconocido, afirmó que “cometen muchos errores” y que “deben mantener la calma al tomar decisiones, porque la desesperación dentro o cerca del área siempre viene del rival”.



Arranca la Copa Sudamericana

También, el equipo boliviano Independiente Petrolero jugará contra Racing de Argentina en el estadio Olímpico Patria de Sucre, Bolivia. A las siete de la noche, O’Higgins de Chile recibirá a Millonarios de Bogotá, y a las siete y media de la noche, Boston River de Uruguay abrirá el estadio Centenario de Montevideo para enfrentar a Sao Paulo de Brasil. La jornada del martes culminará con el partido entre Alianza Atlético de Perú y Tigre de Argentina.

Dentro de otros partidos, el miércoles, 8 de abril, a las 7:30 de la noche, Blooming de Bolivia enfrentará a River Plate de Buenos Aires. La Copa Sudamericana 2026 comenzará mañana la fase de grupos con las presencias de River Plate, Neymar y Falcao García, tres nombres de fama mundial para impulsar al torneo, considerado el hermano menor de la Libertadores.

La irrupción de este trío pone brillo a una competición que el año pasado sufrió escasez de figuras. Con una nómina de poco cartel, el modesto Lanús ganó su segunda corona al imponerse en penales al Atlético Mineiro de Hulk en la final en Asunción.



AFP DANIEL DUARTE/ AFP

Millonarios y América jugarán esta semana

Por su parte, según recientes declaraciones de Fabián Bustos, director técnico de Millonarios, es posible que Radamel Falcao García esté en el campo de juego. La jornada 1 de la fase de grupos se cerrará con el partido entre Macará y América de Cali, que tendrá lugar en el estadio Bellavista de Ambato, en Ecuador, el próximo jueves a las 7:30 de la noche. Y en lo que concierne al River Plate, la vistas están sobre Eduardo "Chacho" Coudet, quien tiene gran interés en el buen desempeño de su equipo en esta copa.

Esta vez, la situación parece distinta en el camino hacia el juego por la estrella, que tendrá lugar el 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla, en el Caribe colombiano.