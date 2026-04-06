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Blu Radio  / Judicial  / Escándalo 'Papá Pitufo': Petro arremete contra la fiscal y reconoce infiltración en la DNI

Escándalo 'Papá Pitufo': Petro arremete contra la fiscal y reconoce infiltración en la DNI

El presidente aseguró que existiría una alianza entre investigadores del ente acusador y agentes de inteligencia para evitar el regreso de Marín al país.

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