Escándalo 'Papá Pitufo': Petro arremete contra la fiscal y reconoce infiltración en la DNI

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El presidente Gustavo Petro reaccionó a las revelaciones de Noticias Caracol y reconoció que la Dirección Nacional de Inteligencia fue infiltrada por Diego Marín Buitrago, conocido como el ‘zar del contrabando’.
A través de su cuenta en X, el mandatario aseguró que agentes de inteligencia habrían actuado con intereses contradictorios y, presuntamente, motivados por dinero. "Que agentes de la DNI se ofrecieron a contactar a Marín para traerlo a Colombia voluntariamente, indudablemente, decían una cosa en una parte y otra en la contraria, pero pedían dinero por codicia. Allá, en Europa, le prometían que no sería juzgado y aquí en Colombia decían que lo iban a traer. Nunca lo trajeron. El intermediario de inteligencia puede jugar a los dos bandos", escribió.
Las declaraciones se producen luego de que se conocieran los contactos de Jorge Lemus con Felipe Ramírez, abogado de Marín. Lemus defendió el acercamiento y aseguró que se trató de una gestión oficial.
“Él nos buscó por intermedio de una fuente muy creíble y yo resolví recibirlo en mi despacho oficialmente. Es más, hay misión de trabajo sobre eso. O sea, eso no fue una cosa por debajo, ni mucho menos. Fue oficial. ¿Y el propósito cuál era? Que el señor Marín viniera a Colombia, se presentara ante la Fiscalía y, sobre todo, que hablara sobre todos los cómplices del delito del contrabando”, afirmó en entrevista con Mañanas Blu.
En medio de la polémica, Petro también arremetió contra la fiscal general Luz Adriana Camargo e insistió en que el ente acusador tiene responsabilidad. El presidente aseguró que existiría una alianza entre investigadores del ente acusador y agentes de inteligencia para evitar el regreso de Marín al país.
“Cambiaron al fiscal por sectarismo político o por corrupción, no lo sé. Lo que sí sé es que hubo una alianza entre investigadores de la Fiscalía y agentes de inteligencia para robarse al ladrón y no traerlo. Eso le dije a Caracol TV. La fiscal general debe responder por ello”, escribió. Finalmente, el mandatario hizo referencia a presuntos acuerdos políticos que, según él, involucrarían a sectores de oposición.
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“Ya hay pactos políticos con futuros presidenciables de extrema derecha ligados a la oficina central de conducción de la Fiscalía, varios de ellos ligados también a la defensa del paramilitarismo, y uno de ellos resultó ser abogado defensor del mafioso Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’”, concluyó.