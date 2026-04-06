Escándalo 'Papá Pitufo': Petro arremete contra la fiscal y reconoce infiltración en la DNI

El presidente Gustavo Petro reaccionó a las revelaciones de Noticias Caracol y reconoció que la Dirección Nacional de Inteligencia fue infiltrada por Diego Marín Buitrago, conocido como el ‘zar del contrabando’.

A través de su cuenta en X, el mandatario aseguró que agentes de inteligencia habrían actuado con intereses contradictorios y, presuntamente, motivados por dinero. "Que agentes de la DNI se ofrecieron a contactar a Marín para traerlo a Colombia voluntariamente, indudablemente, decían una cosa en una parte y otra en la contraria, pero pedían dinero por codicia. Allá, en Europa, le prometían que no sería juzgado y aquí en Colombia decían que lo iban a traer. Nunca lo trajeron. El intermediario de inteligencia puede jugar a los dos bandos", escribió.

Las declaraciones se producen luego de que se conocieran los contactos de Jorge Lemus con Felipe Ramírez, abogado de Marín. Lemus defendió el acercamiento y aseguró que se trató de una gestión oficial.

“Él nos buscó por intermedio de una fuente muy creíble y yo resolví recibirlo en mi despacho oficialmente. Es más, hay misión de trabajo sobre eso. O sea, eso no fue una cosa por debajo, ni mucho menos. Fue oficial. ¿Y el propósito cuál era? Que el señor Marín viniera a Colombia, se presentara ante la Fiscalía y, sobre todo, que hablara sobre todos los cómplices del delito del contrabando”, afirmó en entrevista con Mañanas Blu.



Alias ‘Papá Pitufo’ Foto: captura de pantalla redes sociales

En medio de la polémica, Petro también arremetió contra la fiscal general Luz Adriana Camargo e insistió en que el ente acusador tiene responsabilidad. El presidente aseguró que existiría una alianza entre investigadores del ente acusador y agentes de inteligencia para evitar el regreso de Marín al país.

“Cambiaron al fiscal por sectarismo político o por corrupción, no lo sé. Lo que sí sé es que hubo una alianza entre investigadores de la Fiscalía y agentes de inteligencia para robarse al ladrón y no traerlo. Eso le dije a Caracol TV. La fiscal general debe responder por ello”, escribió. Finalmente, el mandatario hizo referencia a presuntos acuerdos políticos que, según él, involucrarían a sectores de oposición.

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“Ya hay pactos políticos con futuros presidenciables de extrema derecha ligados a la oficina central de conducción de la Fiscalía, varios de ellos ligados también a la defensa del paramilitarismo, y uno de ellos resultó ser abogado defensor del mafioso Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’”, concluyó.