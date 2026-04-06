En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Jorge Lemus
Papá Pitufo
Misión Artemis II
Abelardo De La Espriella

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Reinaldo Rueda defiende a jugadores colombianos tras polémicas declaraciones Renato Gaúcho

Reinaldo Rueda defiende a jugadores colombianos tras polémicas declaraciones Renato Gaúcho

El estratega brasileño manifestó que los futbolistas colombianos "cometen muchos errores" y él "intenta corregirlos". En el Vasco juegan Carlos Andrés Gómez, Marino Hinestroza, Carlos Cuesta y Johan Rojas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad