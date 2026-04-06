Reinaldo Rueda defiende a jugadores colombianos tras polémicas declaraciones Renato Gaúcho

En medio de las polémicas declaraciones del entrenador brasileño Renato Gaúcho, quien dirige al Vasco da Gama en el que hay varios colombianos -entre ellos Marino Hinestroza-, el también técnico Reinaldo Rueda defendió a los futbolistas nacionales y el talento que tienen para aportar en las ligas internacionales.

Durante una entrevista en Blog Deportivo, Rueda analizó el contexto de las palabras de Renato Gaúcho y señaló que su validez depende de la perspectiva desde la que se interpreten. El entrenador colombiano sugirió que las críticas podrían estar influenciadas por factores internos del club, como el hecho de que algunos jugadores no habrían sido elegidos directamente por el técnico brasileño, lo que podría explicar su inconformidad con el rendimiento del plantel.

El estratega, con experiencia en el fútbol brasileño al haber dirigido a Flamengo, fue enfático en rechazar las generalizaciones sobre los futbolistas colombianos. Recordó casos históricos de éxito como los de Víctor Aristizábal, Faustino Asprilla, Freddy Rincón y más recientemente Jhon Arias, quienes dejaron huella en el fútbol brasileño.

“No se puede encasillar a los jugadores colombianos como futbolistas solo físicos; hay inteligencia, técnica y capacidad de adaptación”, recalcó el excampeón con Atlético Nacional.



Reinaldo Rueda Foto: AFP

Rueda también destacó que el jugador colombiano tiene cualidades importantes, como su receptividad y disposición para aprender, aunque reconoció que existen diferencias individuales en los procesos de formación. En ese sentido, admitió que aún hay aspectos por fortalecer, especialmente en la toma de decisiones y el desarrollo táctico, elementos clave para competir en ligas de alto nivel.

"No podemos generalizar así, es decir, los colombianos y los ecuatorianos, porque no es justo. Se tiene ese juicio a priori", agregó Rueda.



Jóvenes enviados al exterior

Otro de los puntos abordados fue la exportación temprana de talentos. Según el entrenador, enviar jugadores jóvenes al exterior puede generar dificultades en su adaptación si no han completado su proceso formativo. Sin embargo, insistió en que el rendimiento depende de múltiples factores, como el entorno, el entrenador y el proceso de acompañamiento, citando como ejemplo la evolución de Vinícius Júnior en Europa.

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Finalmente, Rueda resaltó la importancia de los procesos progresivos en la carrera de los futbolistas, recordando casos como el de James Rodríguez, quien tuvo un desarrollo escalonado antes de consolidarse en la élite. Para el técnico, evitar saltos abruptos entre ligas y garantizar una formación integral son claves para potenciar el talento colombiano y responder, dentro del campo, a cualquier cuestionamiento externo.