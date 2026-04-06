En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Jorge Lemus
Papá Pitufo
Misión Artemis II
Abelardo De La Espriella

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Paz  / Defensoría del Pueblo alerta por recorte del 11 % en su presupuesto para 2027

Defensoría del Pueblo alerta por recorte del 11 % en su presupuesto para 2027

La defensora advirtió que la reducción afectaría la operación de la entidad, con una caída notoria en los recursos de inversión y posibles impactos en la atención en territorio, la defensa pública y programas para poblaciones vulnerables.

Publicidad

Publicidad

Publicidad