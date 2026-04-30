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Nicolás Petro no irá a prisión por caso de Fucoso; juez de segunda instancia lo ratificó

La medida fue dada a conocer en la mañana de este jueves, durante la lectura del fallo realizada por el juez.

Nicolás Petro
Nicolás Petro
Foto: Consejo Superior de la Judicatura
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de abr, 2026

El juzgado quinto penal del circuito, con función de conocimientos de Barranquilla, confirmó en segunda instancia que Nicolás Petro no será enviado a la cárcel tras la imputación de nuevos cargos por presunta corrupción con contratos de la Gobernación del Atlántico.

Según el juzgado, no hay riesgo de que el exdiputado no se presente a las audiencias o de que intente salir del país para huir, pues tomaron en cuenta su comportamiento en los últimos años mientras atiende el proceso por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Ante la decisión tomada, el juez de segunda instancia explicó que no recibió la documentación suficiente por parte del ente acusador en la que sustentaran la documentación con la que pretendían manifestar la autoría en varios de los delitos imputados. Incluso indicó que falta inferencia razonable para justificar que fueron presentados documentos falsos por parte de Petro.

Esta audiencia se da como desarrollo a la apelación que el pasado 19 de diciembre presentó la fiscal Lucy Laborde en contra de la decisión del juez de control de garantías Jorge Alberto Ortiz, quien decidió que no era necesario enviar a Nicolás a prisión y que este podía continuar respondiendo al caso en libertad, teniendo en cuenta su buen comportamiento y su voluntad para presentarse.

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Es de recordar que Petro Burgos fue imputado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, tráfico de influencias y peculado por apropiación, tras la solicitud presentada por la Fiscalía, a partir de información obtenida durante la investigación que le adelantaron por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Según el ente acusador, se trata de contratos firmados entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Conciencia Social (Fucoso) para trabajar con adultos mayores durante la pandemia por COVID-19. Uno de estos fue en 2021 y otro en 2022, aunque juntos sumaban más de mil millones de pesos, para la Fiscalía, Petro se habría apropiado de 111 millones de pesos, los cuales recibió de manera fraccionada, en cheques y efectivo.

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