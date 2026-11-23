La final de la Copa Sudamericana en la que Boca Juniors se coronó campeón apenas duró 90 minutos, pero la experiencia de los visitantes en Barranquilla se extendió más allá, pues los turistas permanecieron en la ciudad un promedio de 3,6 noches, tiempo en el que pudieron descubrir el encanto de La Arenosa.

La Encuesta de Turismo Receptivo de la Alcaldía de Barranquilla, aplicada entre el 17 y el 21 de noviembre, confirmó que el 71,6 % de los visitantes viajó específicamente para disfrutar de la final, sin embargo, muchos aprovecharon para recorrer el Gran Malecón, participar en el Fan Fest oficial, disfrutar de su gastronomía y entretenimiento, y conocer atractivos como Puerto Mocho, el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín y Barrio Abajo.

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Sobre la ocupación hotelera

Tal fue la movilización de turistas, que la ocupación hotelera alcanzó el 100%; siendo que el 91 % de los visitantes llegó en avión y el 62,9 % se hospedó en hoteles, mientras que los demás optaron por viviendas turísticas y otras alternativas de alojamiento.



El gasto promedio por visitante fue de $5,3 millones, con diferencias entre los turistas internacionales, que registraron un gasto promedio de $6,3 millones, y los nacionales, cuyo promedio fue de $2,4 millones. De esta manera, el impacto económico para la ciudad fue de 60 millones de dólares, sin obviar los cerca de 9.000 empleos directos e indirectos que generó la final.

"Está demostrado cómo un visitante extranjero invierte o gasta en nuestra ciudad 8.5 veces más que un visitante local y esto genera una dinámica económica muy importante en la que, además, se ven beneficiados múltiples sectores de nuestra economía", manifestó el presidente de la Cámara de Comercio de Barranquilla, Efraín Cepeda Tarud.

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El 75.3% de los visitantes fue de origen internacional, procedente de 19 países. Argentina encabezó la participación con el 59,7 %, seguida de Brasil con el 13 %, además de visitantes provenientes de Estados Unidos, Bolivia, México y Ecuador, entre otros. Por su parte, los visitantes nacionales representaron el 22,5%, principalmente de Medellín, Bogotá, Cali, Cartagena y Valledupar.

La Encuesta de Turismo Receptivo también reveló que el 97,5 % de los visitantes quedó satisfecho con su experiencia en la ciudad. De ellos, el 90 % manifestó el máximo nivel de satisfacción, con una calificación de 5 sobre 5, mientras que el 80,1 % afirmó que recomendaría visitar Barranquilla.

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Y ni qué decir del impacto digital histórico que dejó la Final de la Conmebol con un alcance de 1.130 millones de usuarios y un aumento de las búsquedas sobre Barranquilla en Google.

El encuentro internacional se convirtió en uno de los eventos realizados en Barranquilla con mayor alcance digital de los últimos años, tanto así que registró un alcance estimado 3,46 veces superior al reportado para el Carnaval de Barranquilla 2026.