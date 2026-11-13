Conmebol donará un millón de dólares para apoyar a los damnificados por el terremoto

A pocas horas del partido amistoso entre Colombia y Chile en el Pascual Guerrero, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, tuvo un encuentro especial con representantes de la Federación de Fútbol de Chile, para hacerles un homenaje en agradecimiento por el apoyo que este país le prestó a la ciudad, durante el terremoto del 10 de agosto.

En este espacio los chilenos recibieron la llave de la ciudad, como símbolo de la hermandad entre estos dos países, además de ratificar la solidaridad y la cooperación que por años se ha venido fortaleciendo.

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En medio del intercambio de reconocimientos, el presidente de la Federación de Fútbol de Chile, Pablo Milad, anunció una importante donación desde la Conmebol para apoyar a los damnificados por el terremoto.

"Si hay una propuesta de Conmebol que se dio a través del Consejo donde se va a dar una ayuda de un millón de dólares a través de Conmebol para los damnificados", señaló Milad.



Esta donación se suma a la confirmada por la Federación Colombiana de Fútbol que destinará todas las ganancias generadas por la venta de boletería del partido jugado en Cali, para apoyar a las familias damnificadas en la ciudad. Estos recursos serán enviados al fondo del Programa Mundial de Alimentos, para brindarles soluciones alimentarias a los afectados caleños.