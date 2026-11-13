En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario mínimo
Fondo Milagro
Atentado en Cali
Papa León XIV
Caracol Televisión

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Conmebol donará un millón de dólares para apoyar a los damnificados por el terremoto

Conmebol donará un millón de dólares para apoyar a los damnificados por el terremoto

Esta donación se suma a las ganancias generadas por la venta de boletería del partido que se jugará esta noche en Cali, para apoyar a las familias damnificadas en la ciudad.

Alcalde de Cali y presidente de la Federación de Fútbol de Chile.
Alcalde de Cali y presidente de la Federación de Fútbol de Chile.
Foto: Alcaldía de Cali.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de nov, 2026

A pocas horas del partido amistoso entre Colombia y Chile en el Pascual Guerrero, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, tuvo un encuentro especial con representantes de la Federación de Fútbol de Chile, para hacerles un homenaje en agradecimiento por el apoyo que este país le prestó a la ciudad, durante el terremoto del 10 de agosto.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

En este espacio los chilenos recibieron la llave de la ciudad, como símbolo de la hermandad entre estos dos países, además de ratificar la solidaridad y la cooperación que por años se ha venido fortaleciendo.

Últimas noticias

Atentado contra la Policía en el suroccidente de Cali.
Pacífico

Disidencia 'Jaime Martínez' sería responsable del ataque contra patrulla del GOES: alcalde de Cali

Reportan atentado en el sur de Cali contra patrulla de Policía cerca de la Escuela de Carabineros
Pacífico

Reportan atentado en el sur de Cali contra patrulla de Policía cerca de la Escuela de Carabineros

Publicidad

En medio del intercambio de reconocimientos, el presidente de la Federación de Fútbol de Chile, Pablo Milad, anunció una importante donación desde la Conmebol para apoyar a los damnificados por el terremoto.

"Si hay una propuesta de Conmebol que se dio a través del Consejo donde se va a dar una ayuda de un millón de dólares a través de Conmebol para los damnificados", señaló Milad.

Esta donación se suma a la confirmada por la Federación Colombiana de Fútbol que destinará todas las ganancias generadas por la venta de boletería del partido jugado en Cali, para apoyar a las familias damnificadas en la ciudad. Estos recursos serán enviados al fondo del Programa Mundial de Alimentos, para brindarles soluciones alimentarias a los afectados caleños.

Relacionados

Noticias de hoy

Cali

Conmebol

Publicidad

Publicidad

Publicidad