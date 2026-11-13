Negociación del salario mínimo tendrá nuevo representante de la CGT

Este miércoles 18 de noviembre arranca la puja por el salario mínimo en Colombia con varios cambios en la mesa de negociaciones, especialmente por cuenta de los participantes. La negociación del salario mínimo 2027 tendrá nuevas caras.

El gobierno nacional convocó a Jorge Iván Diez en calidad de presidente de la CGT, según conoció Blu Radio. En documentos expedidos por el Ministerio de Trabajo en la primera semana de noviembre, su nombre aparece oficialmente registrado como el de presidente de la central en el registro sindical.

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Diez tiene la representación legal de la central desde hace meses; sin embargo, el gobierno anterior solo reconocía a Percy Oyola (muy cercano al expresidente Gustavo Petro) como vocero oficial y miembro de la mesa tripartita. Mientras Oyola es parte activa del comité del paro, la facción de Diez ha tomado distancia y se opuso a la convocatoria de marchas progobierno durante la administración de Gustavo Petro.

“Asistiremos con una prioridad clara, un incremento de salario para 2,4 millones de trabajadores que lo devengan y adicionalmente propuestas que incluyan la protección social de los trabajadores ocupados en la informalidad, quienes hoy carecen de garantías mínimas en salud, pensión, riesgos laborales y que además no tienen incremento de salario mínimo”, aseguró Jorge Iván Díez Vélez Presidente de la CGT.

Blu Radio contactó a Percy Oyola, quien asegura que también fue citado a la reunión.



Otros cambios en la mesa

La CGT no es la única con un cambio de liderazgo. En la CUT la presidencia ya no está en manos de Fabio Arias (muy cercano al Pacto Histórico), sino del profesor Nelson Alarcón, elegido hace pocas semanas. Mientras Alarcón ha abogado por un incremento del salario mínimo superior al 10 %, Arias ha hablado incluso de un incremento del 38 %.

Finalmente, la Andi también tiene un relevo. Este año la vocería estará en manos de su recién elegida presidenta, Luz Stella Murgas.

