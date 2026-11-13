"Todos tenemos que sacrificar algo": Empresarios presentarán propuesta fiscal alternativa

El Consejo Gremial Nacional, representado por 24 de sus 33 gremios integrantes y liderado por su presidenta Natalia Gutiérrez, sostuvo una reunión clave con el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, en la sede del Ministerio.

Durante el encuentro se analizó la situación fiscal del país y los dos capítulos del proyecto de ley: el componente tributario y los incentivos del régimen RUGE para grandes nuevas inversiones.

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Gutiérrez enfatizó que existe coincidencia entre el Ejecutivo, el sector privado y el Congreso sobre la urgencia de responder al deterioro de las finanzas públicas

Sobre el punto de partida del diálogo, la dirigente gremial afirmó: "Durante el encuentro coincidimos en varias cosas y entre esas que el gobierno pues está en este momento una situación muy compleja, el país está en una situación muy compleja y que la gravedad del desequilibrio estructural de las finanzas públicas heredado por la administración anterior necesita una atención urgente".



Asimismo, agregó que "a todos los colombianos nos toca poner algo en cuanto a recaudo para poder solucionar la crisis fiscal que viene históricamente agravándose, pero que sin duda ha tenido el momento más crítico por cuenta de las actuaciones irresponsables del gobierno anterior".

Sectores clave expresan preocupación por el impacto económico

A pesar de la disposición para respaldar el ajuste fiscal, la presidenta del Consejo Gremial expuso los principales dolores y preocupaciones sectoriales sobre las medidas planteadas, advirtiendo que ciertos costos amenazan la estabilidad productiva.

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Entre los factores de presión citó el aumento de la carga laboral, la revaluación, el impacto del incremento del 23% en el salario mínimo fijado el año pasado y los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos a los exportadores colombianos.

Adicionalmente, se señalaron dificultades técnicas para aplicar impuestos como el IVA a tenderos y a productos de la canasta familiar dada la alta informalidad. En el sector turismo, Gutiérrez advirtió que la imposición del IVA afectaría gravemente a las agencias de viajes, cuyos paquetes para el próximo año ya fueron vendidos a precios cerrados y no pueden trasladar ese costo.

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Ante este escenario, la vocera gremial definió el propósito central de la concertación: "Lo que no queremos es que el sacrificio comprometa la viabilidad financiera de los sectores y el crecimiento económico. Estamos tratando de buscar un equilibrio que nos devuelva la estabilidad macroeconómica, pero que no pongan en juego distintos sectores de la economía".

Propuestas alternativas para mantener la meta de recaudo

Frente a la apertura del Ministerio de Hacienda para ajustar el texto siempre que se justifiquen fuentes sustitutivas de ingreso, los gremios trabajan en propuestas financieras alternativas. Entre las iniciativas destacan gravar a plataformas internacionales ubicadas fuera del país que operan sin tributar en Colombia, retirar exenciones a sectores ya maduros como el de paneles solares, y armonizar el IVA aplicándolo a toda la cadena productiva en lugar de concentrarlo en el producto final.

Escuche aquí la entrevista: