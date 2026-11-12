Reportan atentado en el sur de Cali contra patrulla de Policía cerca de la Escuela de Carabineros

Momentos de tensión se viven en el suroccidente de Cali, Valle del Cauca, luego de que se reportara un presunto atentado en inmediaciones del barrio Siloé, cerca de las instalaciones de la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional.

De acuerdo con las primeras versiones conocidas, hombres desconocidos habrían lanzado un artefacto explosivo contra una patrulla de la Policía que se encontraba realizando labores de vigilancia y patrullaje en este sector de la capital vallecaucana.

fuerte explosión al sur de Cali, sector Carabineros. Se ve humo y se escucharon algunas ráfagas como de disparos. pic.twitter.com/g7Vz7Jevlb — Miguel Àngel Palta (@miguelAPalta) November 13, 2026

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El hecho generó preocupación entre los habitantes de la zona, debido a la cercanía del lugar donde se habría producido la detonación con las instalaciones policiales. Tras lo ocurrido, las autoridades adelantaron un procedimiento de seguridad y se reportó el cierre de la vía mientras verificaban las circunstancias del ataque.

Por ahora, no se conocen detalles precisos sobre cómo se produjo este nuevo episodio de violencia ni se ha establecido oficialmente si el artefacto fue dirigido directamente contra los uniformados que se encontraban en el sector.



Fuerte explosión en Cali! pic.twitter.com/u00Ip7XAq2 — Santiago Henao (@henao_velezSA) November 13, 2026

Tampoco existe, hasta el momento, un balance oficial sobre posibles personas heridas o civiles afectados por la situación. Se espera que las autoridades entreguen información que permita esclarecer lo ocurrido y determinar quiénes estarían detrás de este hecho.

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Otros ataques contra la fuerza pública en el suroccidente del país

Este presunto atentado en Cali se conoce en medio de una serie de hechos violentos que han afectado a la fuerza pública y a la población civil en diferentes zonas del suroccidente colombiano.

Durante la tarde de este jueves también se reportaron disparos de fusil contra el peaje de Mondomo, ubicado sobre la vía Panamericana, en el departamento del Cauca. Según la información entregada por la comunidad, varios hombres habrían atacado nuevamente estas instalaciones.