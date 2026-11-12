Lanzan artefacto explosivo contra estación de Policía Galeón en Buenaventura; no hay heridos

El Departamento de Policía Valle informó que recientemente se registró un hecho que es materia de investigación, luego de que un artefacto explosivo improvisado, elaborado a base de pólvora, fuera lanzado contra la acera de las instalaciones del comando de la Policía del Galeón, en Buenaventura.

Tras conocerse la situación, personal especializado en antiexplosivos de la Policía se desplazó hasta el lugar para adelantar los procedimientos de verificación y evaluación del elemento, con el propósito de descartar posibles riesgos y garantizar las condiciones de seguridad en el sector.

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No hubo heridos

De acuerdo con el reporte oficial, una vez realizada la inspección técnica, se estableció que el hecho no dejó uniformados lesionados ni ocasionó daños materiales en la infraestructura de las instalaciones.



Asimismo, la intervención del personal especializado permitió verificar las condiciones del área y atender oportunamente la situación.

Frente a lo ocurrido, la Policía señaló que se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el lanzamiento del artefacto explosivo, establecer quiénes estarían detrás de este hecho e identificar y ubicar al responsable.