Renunció Jensen Huang, CEO de Nvidia, tras polémica con presunta espía china

La salida de Huang, de 63 años, marca un cambio de liderazgo en la principal fabricante de chips para inteligencia artificial del mundo, una empresa que el ejecutivo cofundó en 1993 y que dirigió durante más de tres décadas.

Colette Kress, nueva CEO interina de Nvidia

La junta directiva de Nvidia, integrada por 10 miembros, se reunió durante varias horas en la noche del miércoles. Al término del encuentro, acordó designar a Colette Kress, directora financiera de la compañía, como directora ejecutiva interina hasta que se nombre a un sucesor permanente. Kress mantendrá también sus funciones financieras.

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La búsqueda de un sucesor permanente

El jueves, la junta informó que iniciará un proceso de búsqueda para encontrar un reemplazo definitivo para Huang. Según el comunicado, en ese proceso se evaluarán tanto candidatos internos como externos a la empresa.

La designación se produce en un contexto en el que la compañía no contaba con un sucesor claro. Huang mantenía el control de todos los aspectos del negocio como director ejecutivo, lo que, de acuerdo con la información disponible, dejó a Nvidia sin un relevo previamente definido.



El peso de Nvidia en el auge de la inteligencia artificial

La renuncia del director ejecutivo tiene implicaciones para la industria tecnológica. Nvidia, con sede en Silicon Valley, es una pieza central del auge de la inteligencia artificial y una de las empresas que cotizan en bolsa con mayor valor en el mundo.

La compañía controla aproximadamente el 90 % del mercado de los chips utilizados en los grandes proyectos de inteligencia artificial, iniciativas que hoy impulsan buena parte de la economía de Estados Unidos.

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Huang, el mayor accionista individual de la compañía

Ese dominio del mercado convirtió a Jensen Huang en una de las personas más ricas del planeta. El ejecutivo posee una participación del 3,56 % en Nvidia, lo que lo convierte en el mayor accionista individual de la empresa.

Además, varios miembros de su familia ocuparon cargos de creciente responsabilidad dentro de la organización a lo largo de los años.

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La postura de Donald Trump frente al caso

Huang es también un aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El mandatario había sido informado previamente sobre la relación del empresario con la mujer señalada como presunta agente de inteligencia china, pero no tomó medidas al respecto.

Durante la última semana, Trump salió en defensa de Huang. El presidente lo describió como un “hombre honorable” y afirmó que el ejecutivo desconocía que la mujer fuera una agente al servicio de China.

Un líder identificado con su empresa

En Silicon Valley, pocos ejecutivos han estado tan asociados a sus compañías como Jensen Huang. Su nombre suele compararse con el de figuras como Elon Musk, al frente de Tesla y SpaceX, y Steve Jobs, cofundador de Apple.

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Desde la fundación de Nvidia en 1993, Huang lideró la transformación de la empresa, que pasó de ser una fabricante de procesadores gráficos a convertirse en el principal proveedor de la infraestructura de hardware que sostiene el desarrollo de la inteligencia artificial a escala global.

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