Canciller Omar Bula se disculpa por sus publicaciones contra el Partido Demócrata de Estados Unidos

Por medio de una carta el canciller Omar Bula extendió de manera sincera su disculpa ante dirigentes del Partido Demócrata, donde se habría referido en años anteriores de manera irrespetuosa ante ellos.

En el documento Bula, afirma que dichas publicaciones fueron escritas antes de que hiciera parte del gabinete del gobierno actual, e insta a que Colombia considera mantener una relación sólida y constructiva entre el Partido Demócrata y Republicano, siendo esta alianza bipartida de suma importancia con su alianza con Estados Unidos.

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“Como ministro de Relaciones Exteriores, tengo la responsabilidad de representar a Colombia con respeto, apertura y compromiso con el diálogo constructivo”, escribió.

Así mismo, reafirmó su responsabilidad y abordó con seriedad las diferentes perspectivas, promoviendo los intereses de Colombia. Por último insistió en que ambos países deben mantener un relación con el respeto mutuo debe ser fundamental sin importar las diferencias políticas, pues de esta manera se fortalece un diálogo de cooperación diplomáticos. Hasta el momento el partido estadounidense no ha emitido respuesta.

