Aunque rectificó, Angie Rodríguez mantiene señalamientos contra Sarabia y revela chats sobre Petro

La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, cumplió con la rectificación ordenada por el Juzgado Sexto Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá, luego de que ese despacho amparara los derechos fundamentales a la honra, al buen nombre y a la rectificación de la exembajadora Laura Camila Sarabia.

Sin embargo, Rodríguez mantiene sus señalamientos contra Sarabia y el expresidente Gustavo Petro y anunció que impugnará la decisión judicial. La exdirectora del DAPRE hizo pública, además, una nueva conversación que, de acuerdo con su interpretación, demostraría que Sarabia tenía entre sus funciones la gestión de asuntos relacionados con la agenda privada del entonces presidente.

Laura Sarabia, Angie Rodríguez y el expresidente Gustavo Petro. Fotos Presidencia de Colombia.

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La decisión judicial se produjo por afirmaciones realizadas por Rodríguez relacionadas con una presunta organización o facilitación de encuentros de contenido sexual para Petro, así como con el supuesto uso de información íntima para presionarlo, chantajearlo y obtener o conservar cargos públicos.

El juzgado ordenó a Rodríguez, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia, firmar un texto de rectificación y leerlo íntegramente en su voz mediante una grabación en video. La exdirectora cumplió con esa orden y publicó un video de más de 12 minutos en el que, al final, leyó el texto de rectificación con la pantalla en negro.



No obstante, durante el resto de la grabación expuso nuevos elementos que, según sostuvo, respaldan sus señalamientos contra Sarabia y Petro. Entre ellos, presentó un chat con fecha del 15 de febrero de 2025, que atribuyó a Laura Sarabia y en el que, según Rodríguez, se le delegaban funciones relacionadas con la compra de tiquetes y la reserva de hoteles para el entonces mandatario.

Rodríguez aseguró que inicialmente no comprendía por qué debía encargarse de ese tipo de gastos, debido a que, según su explicación, el presidente contaba con aeronaves oficiales y otros mecanismos para sus desplazamientos.

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“No entendía a qué hacía referencia. ¿Por qué comprar tiquetes al presidente o por qué comprar tiquetes si el presidente tiene no un avión, sino varios aviones presidenciales? Además, ¿por qué hoteles? Si normalmente el presidente tiene casas privadas y le dan cortesía en muchos de los viajes a los que él iba, tanto nacional como internacionalmente”, dijo Rodríguez en el video.

La exdirectora afirmó posteriormente que entendió que esas instrucciones estaban relacionadas con lo que denominó la “agenda privada” del expresidente y aseguró que decidió no participar en esas gestiones.

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“Yo no me presté para eso. Cuando me di cuenta de lo que estaba enfrentando, dije que eso no va conmigo y que no me iba a prestar para eso”, sostuvo.

Rodríguez también afirmó que posteriormente Petro le solicitó gestionar gastos relacionados con Vanessa Cortés, a quien identificó como la pareja “oficial” del exmandatario. A partir de esa conversación, sostuvo que el mensaje atribuido a Sarabia demostraría la existencia de una denominada “agenda privada”.

“Ella, en ese mensaje en WhatsApp, está reconociendo que sí había una agenda privada. Entonces, ¿por qué le molesta que yo señale que presuntamente ella era una de las que organizaba eso? Lo mantengo”, afirmó Rodríguez.

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Durante el video, la exdirectora del DAPRE también se refirió al teléfono celular utilizado por Gustavo Petro y aseguró que este aparecía registrado a nombre de Jaime Ramírez Cobo, exasesor de la Casa de Nariño y padrino de matrimonio de Laura Sarabia.

“Me causó una alerta inmediata. Le informo al presidente que su celular no estaba a su nombre, sino a nombre de Jaime Ramírez Cobo. Él estaba muy molesto. Todo apuntaba a la señora Laura Sarabia”, aseguró Rodríguez.

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Como parte de esa exposición, aseguró que en una conversación con René Guarín, quien fue director de la Dirección Nacional de Inteligencia, se hacía referencia a que el teléfono estaba “envenenado”.

La exdirectora del DAPRE sostuvo que la rectificación ordenada por el juez no cubría la totalidad de sus señalamientos y confirmó que impugnará la decisión judicial. “No comparto esta valoración judicial”, manifestó.

De esta manera, aunque Rodríguez cumplió con la orden de rectificación emitida por el Juzgado Sexto Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá, durante el mismo video reiteró sus cuestionamientos contra Laura Sarabia y Gustavo Petro y presentó conversaciones que, según su versión, respaldarían parte de sus afirmaciones.