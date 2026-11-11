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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Atentaron con granada contra sede de RCN en Cali: hay dos capturados

Atentaron con granada contra sede de RCN en Cali: hay dos capturados

La zona permanece acordonada, mientras las autoridades adelantan la correspondiente investigación.

Granada.jpg
Referencia granada
Foto: Referencia
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de nov, 2026

Hace algunos instantes dos sujetos desde una motocicleta lanzaron un artefacto explosivo, tipo granada, contra la sede de RCN ubicada en la carrera 8 con calle 30, del barrio Industrial Los Mangos, zona céntrica de Cali.

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La explosión no dejó víctimas, ni personas heridas, pero si causó alarma en esta zona donde hay varias empresas y bodegas. La Policía fue alertada y en una rápida reacción capturó a dos hombres sospechosos de ejecutar este atentado, que sucede días después de las amenazas recibidas por varios medios de comunicación del país.

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La zona permanece acordonada, mientras las autoridades adelantan la correspondiente investigación.

Horas antes, se reportó otro atentado terrorista contra la hidroeléctrica de Amaine, en la zona rural de Palmira Valle. Hombres armados llegaron hasta las instalaciones de Celsia y activaron un artefacto explosivo que causó daños en la infraestructura.

Este ataque fue atribuido por el Ejército a estructura criminal Adán Izquierdo de las disidencias al mando de alias “Iván Mordico. El servicio de energía eléctrica sigue con normalidad en Palmira y esta zona del Valle del Cauca.

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