Acolgen rechaza atentado contra hidroeléctrica de Amaime y pide garantías de seguridad

La Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) expresó su rechazo y preocupación frente al atentado con explosivos perpetrado contra la Central Hidroeléctrica de Amaime, ubicada en el departamento del Valle del Cauca y propiedad de la empresa Celsia.

Ante este hecho, el gremio hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que adopte e implemente un plan integral de seguridad que permita fortalecer la protección de la infraestructura energética en todo el territorio colombiano y prevenir nuevos ataques contra instalaciones fundamentales para la prestación de este servicio público.

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A través de un pronunciamiento, Acolgen advirtió que este tipo de acciones violentas representan una amenaza que va mucho más allá de las afectaciones que puedan sufrir las empresas generadoras de energía, pues comprometen la seguridad de los trabajadores, ponen en riesgo la continuidad del suministro eléctrico y pueden generar consecuencias para millones de ciudadanos que dependen de este servicio en su vida cotidiana.

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Asimismo, Acolgen reiteró la importancia de que el Gobierno Nacional trabaje de manera articulada con las empresas del sector energético y las autoridades competentes para establecer mecanismos efectivos que permitan proteger las centrales de generación, las redes y demás instalaciones indispensables para garantizar la prestación continua y confiable del servicio de energía eléctrica.

Cabe recordar que este ataque no dejó personas heridas ni fallecidas. Las autoridades refuerzan la zona para garantizar la seguridad.

