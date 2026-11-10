Tras tres años de retrasos, arrancan obras en los 21 frentes de la doble calzada Buga-Buenaventura

Después de tres años de retrasos y dificultades administrativas, prediales y sociales, arrancaron los trabajos en los 21 frentes de obra de la doble calzada Buga-Loboguerrero-Buenaventura, un corredor vial de 128 kilómetros que conecta el puerto de Buenaventura con el centro del país. Así lo confirmó la ministra de Transporte, Elsa Noguera, quien aseguró que el Gobierno logró resolver los obstáculos que mantenían frenadas nueve de las unidades funcionales del proyecto.

Uno de los principales avances es la continuidad de la Vía Alterna Interna de Buenaventura, una obra que estuvo en riesgo de salir de la concesión por problemas técnicos, prediales y sociales. “Problemas tan graves que ya el concesionario le había solicitado a la Agencia Nacional de Infraestructura sacarlo del proyecto, pero afortunadamente pudimos salvarla, (...) ya las obras iniciaron y se resolvieron los conflictos con las comunidades”, afirmó Noguera. Este corredor contempla la intervención de 10 kilómetros, incluidos 6,5 kilómetros de segunda calzada.

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“El proyecto incluye un bloque de 10 hectáreas, donde va a funcionar un patio de tractomulas lo que va a permitir un mayor orden en las horas de acceso, y también la recuperación de 15 kilómetros (de la vía Simón Bolívar, que atraviesa Buenaventura), que es lo que se considera la vía nacional interna de Buenaventura”, afirmó la ministra Elsa Noguera desde Barranquilla.

Ministra de Transporte, Elsa Noguera // Foto: Ministerio de Transporte

Este patio, que estaría ubicado en el sector de El Jordán, tendría una capacidad para 350 tractomulas. Allí los conductores podrán esperar su turno antes de ingresar a los puertos, con el propósito de organizar el tránsito de vehículos de carga y evitar las largas filas en las vías urbanas.



La importancia de estas obras está relacionada con el movimiento de carga del puerto del Pacífico, por donde pasa cerca del 40 % del comercio exterior marítimo no minero-energético del país. Según el Gobierno, cuando termine la construcción de la doble calzada y las intervenciones complementarias, los recorridos hacia y desde Buenaventura podrían reducirse en cerca de 40 minutos.

La meta del Gobierno nacional es entregar el proyecto en febrero de 2028. Con estas intervenciones se busca mejorar la conexión entre el principal puerto del Pacífico colombiano y el interior del país, así como reducir los tiempos y costos del transporte de mercancías.