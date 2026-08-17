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MinTransporte pide levantar multas a vehículos que transportaron ayuda humanitaria

La ANI ordenó anular los comparendos impuestos en Tolima y Córdoba a los vehículos que trasladaban donaciones para los afectados por el terremoto.

Ayudas humanitarias del Socorro, Santander, ya están en el Chocó.JPG
Imagen de la alcaldía. Ayudas humanitarias del Socorro, Santander, ya están en el Chocó
Por: Sofía Vargas
|
Actualizado: 17 de ago, 2026

El Ministerio de Transporte hizo un llamado a todos los concesionarios viales para que actúen con empatía, solidaridad y sentido de urgencia frente a las necesidades de las comunidades afectadas. La petición del Ministerio se presentó luego de que fueran multados dos vehículos que transportaban ayudas humanitarias para atender la emergencia.

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De acuerdo con el Ministerio, los dos comparendos fueron impuestos en puntos bajo supervisión de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). El primer caso ocurrió en la estación de pesaje ubicada en el sector del peaje Coello Cocora, en Tolima, correspondiente a la concesión APP GICA. El segundo se registró en Planeta Rica, Córdoba, en el sector Brasilia, dentro de la concesión Ruta al Mar.

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La ministra de Transporte, Elsa Noguera, cuestionó que estos vehículos fueran sancionados, pues movilizaban ayuda para las familias damnificadas por el terremoto. "En esta emergencia, todos debemos sumar y facilitar que la ayuda llegue de manera rápida y sin obstáculos a quienes más la necesitan", afirmó la funcionaria a través de su cuenta de X.

El Ministerio señaló que las disposiciones excepcionales para facilitar el transporte de alimentos, agua, medicamentos, maquinaria y equipos deben ser socializadas de inmediato con todo el personal que opera en peajes, estaciones de pesaje y puntos de control.

Frente a los dos casos conocidos, la ANI ordenó a los concesionarios levantar las multas impuestas a los vehículos que transportaban ayuda humanitaria. El Gobierno reiteró que ningún procedimiento puede convertirse en un obstáculo para que las ayudas lleguen oportunamente a las comunidades afectadas.

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