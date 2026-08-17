UNGRD hace un llamado a no remover escombros hasta descartar sobrevivientes

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) hizo un llamado a las autoridades territoriales que atienden la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto: la remoción de escombros solo debe comenzar cuando exista certeza de que no hay posibilidad de encontrar más sobrevivientes.

La instrucción fue planteada por el director de la entidad, David Santiago Tamayo, durante la sesión del Puesto de Mando Unificado Nacional de este lunes, espacio desde el que se coordinan las acciones de respuesta junto con las autoridades territoriales y las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

El llamado se produce mientras continúan las labores de búsqueda y rescate en las zonas afectadas, con participación de equipos USAR acreditados ante Naciones Unidas.

Como parte de la estrategia de evaluación de la emergencia, la UNGRD activó el Chárter Internacional, un mecanismo de cooperación que permite acceder a información satelital para analizar los daños ocasionados por desastres.



También fue activado el sistema Disaster Response Coordination System (DRCS) de la NASA. Estas herramientas hacen parte del trabajo de la Mesa Geomática de la UNGRD, que reúne información satelital, fotografías aéreas y diferentes mecanismos de análisis.

En este proceso participan, además, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) e INDRA.

Publicidad

De acuerdo con la información entregada por la UNGRD, ya fueron procesadas 166 imágenes satelitales de alta definición. A esto se suman imágenes de ultra detalle entregadas por Airbus sobre Cali y Cartago, en el Valle del Cauca, y Manizales y Pereira.

En total, la entidad señala que se han obtenido más de 300 imágenes satelitales que sirven como insumo para identificar y caracterizar las áreas afectadas por el terremoto.

Las autoridades priorizaron la toma de fotografías aéreas mediante aeronaves tripuladas y no tripuladas en 85 municipios. Hasta el momento, ya se completaron sobrevuelos y recolección de información en 13 municipios de Valle del Cauca, Chocó, Risaralda, Caldas y Quindío.

Publicidad

Estos datos serán utilizados para identificar afectaciones en viviendas, vías, infraestructura y servicios esenciales, y servirán como insumo para orientar las decisiones de las autoridades frente a la emergencia.