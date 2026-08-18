Ponen 'tatequieto' a vecinos ruidosos: ciudadanos tienen solución en menos de 10 minutos

Los ruidos que afectan la tranquilidad de un barrio pueden convertirse en un problema para los vecinos, ya sea por el descanso, por las altas horas o por las molestias que estos pueden generar. De hecho, este suele ser uno de los problemas que más afecta la convivencia entre vecinos, ya sea en barrios o en conjuntos, lo que hace necesaria una herramienta para denunciar.

Ante ello, los ciudadanos tienen a su disposición un canal de la Secretaría Distrital de Ambiente para reportar situaciones de contaminación auditiva y solicitar que las autoridades puedan llegar a revisar el caso.

La denuncia puede hacerse de manera gratuita por medio de correo electrónico a atencionalciudadano@ambientebogota.gov.co. La información entregada debe permitir identificar con claridad dónde se presenta el problema y cuál es la actividad que estaría ocasionando el ruido.

Contaminación auditiva, ruido exterior. Foto: Freepik, Instagram.

¿Cómo denunciar a un vecino o establecimiento por ruido?

Publicidad

Al momento de presentar el reporte, es muy importante entregar datos que permitan a los equipos técnicos encontrar el sitio y conocer las características de la situación. Ante ello, la Secretaría de Ambiente analiza la información recibida y, de acuerdo con ello, puede programar una visita de inspección.

De esa manera, para facilitar el proceso, el reporte debe contar con:



La fuente que genera el ruido , como un establecimiento comercial, fábrica o taller.

, como un establecimiento comercial, fábrica o taller. La dirección exacta del lugar.

exacta del lugar. Los horarios en los que el ruido se presenta con mayor frecuencia o intensidad.

con mayor frecuencia o intensidad. Fotografías, videos u otras evidencias que permitan complementar la información.

Estos datos ayudan a establecer las condiciones del caso y pueden servir para determinar los momentos en los que se requiere realizar una visita de inspección y seguimiento.

¿Qué pasa cuando la Secretaría de Ambiente recibe la queja?

Publicidad

Luego de que se reciba el reporte, la autoridad ambiental revisa la información suministrada y determinará las acciones que correspondan de acuerdo con las circunstancias.

Cuando se programe la inspección, los equipos técnicos pueden ir hasta el lugar señalado para verificar la situación. Dentro de dichas actuaciones se pueden realizar mediciones de niveles de sonido con la intención de establecer si superan los límites ambientales aplicables según la ley.

El resultado de la visita entonces puede determinar si hay un posible incumplimiento. En ese escenario, la autoridad competente ya puede iniciar el proceso administrativo correspondiente y aplicar las medidas establecidas en la normativa vigente.

Dependiendo de las características del caso y del resultado del proceso, las actuaciones pueden derivar en sanciones económicas u otras medidas, incluido el cierre temporal cuando corresponda.

Así, quienes estén enfrentando problemas constantes por ruido tienen una alternativa para poner la situación en conocimiento de la autoridad y aportar información que facilite la verificación.