Richard Caicedo Rico es el nuevo presidente del Icetex

El Gobierno designó al nuevo presidente del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex), mediante el Decreto 122 del martes 18 de agosto de 2026. Se trata de Richard Alexander Caicedo Rico.

La decisión se tomó luego de aceptar la renuncia de Álvaro Hernán Urquijo Gómez, quien presentó su dimisión mediante una comunicación fechada el pasado 11 de agosto y estaba en el cargo desde el 9 de diciembre de 2024.

El nuevo presidente del Icetex llega al cargo después de haber ocupado, desde el 1 de enero de 2024, la Jefatura de Gobernanza de la Alcaldía de Bucaramanga, durante la administración del entonces alcalde Jaime Andrés Beltrán.

En esa posición, tuvo entre sus responsabilidades la atención de problemáticas relacionadas con la ocupación ilegal del espacio público y el fortalecimiento de los frentes de seguridad en la capital de Santander.



El Icetex es una entidad estatal encargada de facilitar el acceso a la educación superior, principalmente mediante mecanismos de financiación y programas dirigidos a estudiantes con diferentes condiciones económicas y académicas.

Entre sus principales funciones está la entrega de créditos para financiar matrículas y gastos de sostenimiento en programas de pregrado y posgrado, tanto en Colombia como en el exterior.

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