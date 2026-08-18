"No nos olviden": el clamor de un periodista que lo perdió todo bajo los escombros en Dosquebradas

Para Óscar Ortiz, periodista y habitante del conjunto Quintas de Jardín Colonial en Dosquebradas, la mañana del pasado lunes no fue una jornada más de trabajo.

Ortiz relató en Recap Blu que a las 7:34 de la mañana, un fuerte sismo transformó su realidad y la de su esposa en segundos, dejando su vivienda en condiciones de pérdida total.

"La vida es hermosa y gracias a Dios estamos contando hoy un nuevo capítulo. Es una nueva etapa y es una nueva realidad", expresó Ortiz al reflexionar sobre el hecho de haber sobrevivido a la tragedia.

Ortiz describió cómo el edificio, una construcción de más de 30 años, comenzó a ceder ante la fuerza del movimiento telúrico.



"Vemos nosotros el empezar a moverse. El edificio empieza como a bailar en sí mismo y a rozar un piso con el otro. De inmediato, cae y se derrumba totalmente el apartamento nuestro, quedó totalmente inclinado", relató Ortiz.

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A pesar de la magnitud de los daños materiales, que incluyen la pérdida de recuerdos invaluables como los peluches de su infancia, Ortiz destacó lo que pudo rescatar de entre los escombros con ayuda de terceros: sus documentos, su visa y una medalla de fútbol de su época escolar.

Actualmente, el periodista se encuentra refugiado en casa de sus suegros mientras lidia con las secuelas emocionales y los trámites ante las autoridades y aseguradoras.

Su edificio ha sido declarado con riesgo inminente de colapso y deberá ser demolido. A pesar de haber terminado de pagar su apartamento apenas una semana antes del sismo, Ortiz mantiene una actitud resiliente.

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"No nos olviden"

Finalmente, Ortiz hace un llamado a la sociedad y al Gobierno nacional para que la atención no se desvanezca con el paso de los días.

"El mensaje grande es para el país: de no nos olviden, por favor", señaló, advirtiendo que en la era digital las tragedias suelen ser "flor de un día".

Para él, aunque las paredes hayan caído, la esencia de su familia permanece intacta:

"El hogar no se derrumbó, se cayó la casa, pero nosotros estamos intactos", puntualizó.

Escuche la entrevista: