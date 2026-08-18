Asciende a 312 fallecidos por terremoto en Colombia; la mayor parte son de Cali

El Instituto de Medicina Legal (IML) de Colombia ha recibido 312 cuerpos de víctimas del terremoto del pasado 10 de agosto en el país, de los cuales ya identificó a 306 y que en su mayoría fueron entregados a sus familiares, informó este martes esa entidad.

Los cuerpos recibidos son "provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca", los más afectados por el terremoto de magnitud 7,4, señaló el IML en un boletín.

Entre las víctimas que han sido identificadas "se encuentran 24 menores de edad", indicó el organismo adscrito a la Fiscalía.

Cali, capital del departamento de Valle del Cauca, es la ciudad con mayor número de víctimas identificadas una semana después del terremoto, con 144, seguida por Pereira, capital de Risaralda, con 107, según el informe de Medicina Legal.



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El boletín agrega que también fueron identificados ya 12 cuerpos de Quibdó, capital de Chocó; nueve de Buenaventura, seis de Buga y seis de Roldanillo, todas localidades de Valle del Cauca, y cinco Manizales, capital de Caldas, entre otros lugares.

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"El proceso de entrega de los cuerpos se adelanta en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, en las sedes correspondientes de cada municipio", agregó el comunicado, que precisa que los fallecidos en Cali se están entregando en la vecina ciudad de Palmira.

Sin embargo, estas cifras distan de las dadas por el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, quien rebajó a 289 el número de fallecidos en una alocución anoche al país.

El terremoto tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar (Chocó), situado en límites con Valle del Cauca y Risaralda, y por eso la mayor cantidad de víctimas mortales son de esos dos departamentos.

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Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el terremoto -el peor en Colombia desde el de 1999 que devastó la ciudad de Armenia, capital del Quindío- deja además 4.548 heridos y 426 desaparecidos, así como numerosos edificios derrumbados o con graves daños en su estructura.