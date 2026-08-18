Reconstrucción de Caldas luego de terremoto cuesta $1.4 billones: José Manuel Restrepo

La reconstrucción de Caldas luego del terremoto tendrá un costo estimado de $1,4 billones, según informó el vicepresidente José Manuel Restrepo durante su visita a Manizales, donde presentó un diagnóstico de las afectaciones y las necesidades que tendrá el departamento para avanzar en la recuperación. El funcionario estuvo acompañado por el alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, y el gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez.

De acuerdo con Restrepo, el balance realizado hasta ahora establece que 9.400 viviendas presentan afectaciones parciales y 2.200 tuvieron afectación total. Además, seis personas perdieron la vida en el departamento como consecuencia del terremoto.

“En este momento ya no hay riesgo de vida. Seis personas fallecieron en el departamento como resultado del impacto de esta tragedia”, señaló el vicepresidente, quien expresó su solidaridad con las familias de las víctimas.

El impacto también alcanzó la infraestructura pública. El vicepresidente reportó 481 instituciones educativas y 25 hospitales afectados, además de establecimientos comerciales que están siendo revisados dentro de las prioridades de recuperación. En Manizales, según explicó, ya se logró reactivar la totalidad de las instituciones educativas mediante el uso de otras infraestructuras, mientras que en las zonas rurales se trabaja con el Ministerio de Educación para encontrar alternativas que permitan el regreso de los estudiantes a las aulas.



Estamos de nuevo en Manizales, haciendo seguimiento directo a la atención de las familias afectadas por el terremoto.



Por encargo del presidente @ABDELAESPRIELLA, y junto a mi esposa, recibimos del alcalde @JorgeERojasG y del gobernador @Henrygutian el reporte más reciente sobre… pic.twitter.com/mxfo5Wj6dc — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) August 18, 2026

La recuperación también contempla la reactivación de los sectores comerciales y la atención de las necesidades de los municipios. También mencionó la necesidad de maquinaria amarilla para las labores de demolición y explicó que se busca establecer un plan de apoyo con sectores de la construcción de Antioquia.



Lupa a especulación de precios

Uno de los puntos en los que hizo énfasis el vicepresidente fue la necesidad de evitar que la emergencia sea aprovechada para aumentar de manera injustificada los precios.

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“No más especulación en arrendamientos y no más especulación en materiales de construcción”, afirmó Restrepo, quien indicó que el Gobierno buscará utilizar los mecanismos legales disponibles, incluidos decretos en el marco de la emergencia económica, para enfrentar este tipo de prácticas.

La Catedral Basílica de Manizales sufrió afectaciones estructurales en sus torres tras el sismo de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto de 2026. El movimiento telúrico tuvo epicentro en el departamento del Chocó y causó impactos en edificaciones del occidente colombiano. AFP

Por su parte, el alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, explicó que el Gobierno nacional aportará recursos para diferentes necesidades, entre ellas subsidios de vivienda, mejoramientos, demoliciones y ayudas para el pago de arrendamientos.

El gobernador Henry Gutiérrez también entregó un balance de las medidas adoptadas por el departamento. Señaló que la Gobernación destinó $2.000 millones para subsidios de arrendamiento, con 1.800 ayudas inicialmente, por tres meses y con un valor de $346.000 mensuales. Además, informó sobre un banco de materiales de construcción que cuenta inicialmente con $5.250 millones y que se proyecta aumentar hasta $10.000 millones, mientras se contempla un endeudamiento cercano a $80.000 millones para atender medidas de corto y mediano plazo.