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Blu Radio  / Nación  / Medicina Legal reporta 290 personas desaparecidas tras el terremoto

Medicina Legal reporta 290 personas desaparecidas tras el terremoto

El Instituto Nacional de Medicina Legal informó que, con corte a la 1:00 de la tarde del 18 de agosto, recibió 290 reportes de personas desaparecidas relacionados con el terremoto.

Labores de búsqueda y rescate.
Labores de búsqueda y rescate. Foto cortesía Cruz Roja Colombia.
Por: Yessica Gutiérrez
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Actualizado: 18 de ago, 2026

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reportó 290 personas desaparecidas en relación con el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto. La cifra corresponde al reporte oficial número 05, elaborado con corte a la 1:00 de la tarde del 18 de agosto de 2026.

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De acuerdo con el documento, Risaralda concentra 159 reportes, principalmente en Pereira, donde se registran 133 personas desaparecidas. También aparecen cinco casos en Dosquebradas, uno en Marsella, uno en Belén de Umbría y uno en Santa Rosa de Cabal. En otros 18 registros de Risaralda, el municipio de desaparición no está especificado en el listado de Medicina Legal.

Búsqueda de personas bajo los escombros tras terremoto.
Búsqueda de personas bajo los escombros tras terremoto. Foto cortesía ejército.

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El segundo departamento con mayor número de reportes es Valle del Cauca, con 75 personas desaparecidas. De ellas, 73 corresponden a Cali, mientras que hay un caso reportado en El Cairo y otro en Cartago. El listado también incluye nuevos registros asociados a Cali en las últimas páginas del informe.

En Quindío, Medicina Legal contabiliza 50 personas desaparecidas. 29 casos corresponden a Armenia, 15 a Quimbaya, cuatro a La Tebaida, uno a Calarcá y uno a Montenegro.

El reporte registra, además, tres personas desaparecidas en Chocó: una en Quibdó, una en Istmina y una en San José del Palmar. En Antioquia aparecen dos casos, uno en Itagüí y otro en Girardota. Finalmente, Cauca registra un caso en Timbío.

Seis caninos se sumaron a las labores de búsqueda y rescate del Ejército tras terremoto en Colombia
Foto: Ejército

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En total, los reportes están distribuidos en seis departamentos: Risaralda, Valle del Cauca, Quindío, Chocó, Antioquia y Cauca. Medicina Legal indicó que continúa con las labores relacionadas con la búsqueda y la identificación de las personas reportadas como desaparecidas.

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