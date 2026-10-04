Ataque armado en El Peñol, Nariño, deja dos heridos: ciudadanos se escondieron en la iglesia

El saldo de un agente de la Policía y una civil heridos dejó el hostigamiento que por más de tres horas realizaron las disidencias de las FARC en contra de la estación de Policía del municipio de El Peñol, en el noroccidente de Nariño.

Edwin Rivera, gobernador del resguardo indígena del pueblo Quillasinga, dijo que una de sus hermanas fue alcanzada en una de sus piernas por las esquirlas de los explosivos lanzados a través de drones y que no ha recibido ayuda alguna hasta este momento.

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Eran las 7:30 de la mañana cuando decenas de personas asistían a la tradicional misa dominical en el municipio de El Peñol y se escucharon varias detonaciones a escasos 10 metros, dijo uno de los feligreses, quien aseguró que el caos se formó dentro del templo religioso de esa población del noroccidente de Nariño.

Había menores de edad, adultos mayores; todos corrían a esconderse en el interior de la casa cural. Se escuchaban gritos de mujeres tratando de proteger a sus hijos, narró uno de los testigos, quien pidió reserva en su identidad.



El cura párroco trataba de calmar a los habitantes, pero sus palabras realmente no eran escuchadas. Todos gritaban que pararan los disparos, dijo otro de los habitantes en un estremecedor relato.

Mientras tanto, en las calles de ese municipio, donde se daba apertura al día de mercado agropecuario, la situación era similar o peor, porque la gente corría desesperadamente a refugiarse en cualquier esquina o casa que estuviera abierta, afirmó una ama de casa.

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Edwin Rivera, también contó, con voz entrecortada, que su vivienda fue impactada por varios disparos de fusil, lo que ocasionó daños en los ventanales y paredes.

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"Estuvimos escondidos bajo las camas por más de una hora. Los disparos y esquirlas de las detonaciones de los explosivos lanzados a través de los drones eran intensos. Por fortuna, estamos bien", dijo el líder indígena.

Aseguró que fue un milagro que no se registraran heridos dentro de la población civil, porque los combates fueron en pleno casco urbano, donde la comunidad, unos asistían a misa y otros estaban listos para hacer las compras en la plaza de mercado, como es costumbre todos los domingos, precisó Rivera.

Fredy Gámez, secretario de Gobierno del departamento, dijo que unidades de la Brigada 23 del Ejército y refuerzos de la Policía Nacional recuperaron el control de la zona urbana de esa población nariñense.

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El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, en su cuenta de X escribió:

Desde las 7:50 a. m. se registra un hostigamiento contra la Estación de Policía del municipio de El Peñol, que alteró el orden público en pleno día de mercado.



Rechazamos de manera contundente este ataque contra la Fuerza Pública y el riesgo al que se expone a la población… — Luis Alfonso Escobar (@LuisAlfonsoEsc) October 4, 2026

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"Desde las 7:50 a. m. se registra un hostigamiento contra la Estación de Policía del municipio de El Peñol, que alteró el orden público en pleno día de mercado.

Rechazamos de manera contundente este ataque contra la Fuerza Pública y el riesgo al que se expone a la población civil. Exigimos a los grupos armados no estatales el respeto irrestricto por el Derecho Internacional Humanitario y por la vida de las comunidades.

Convocamos de inmediato un Consejo de Seguridad que se encuentra en desarrollo para evaluar la situación y adoptar las medidas necesarias.

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A esta hora, la Fuerza Pública mantiene el control de la situación y cuenta con apoyo aéreo para las operaciones.