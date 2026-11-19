Durante la madrugada, aeronaves Super Tucano y otras unidades militares de la Fuerza Aérea Colombiana han sobrevolado áreas rurales comprendidas entre los municipios de Tuluá, Palmira, Buga y El Cerrito. En este corredor estratégico se registra una disputa territorial entre el Frente 57 Yair Bermúdez de las antiguas Farc y la estructura criminal Adán Izquierdo, perteneciente a las disidencias de alias Iván Mordisco.

El ataque aéreo fue ordenado directamente por el presidente Abelardo De La Espriella, quien a través de sus canales oficiales informó que entregará los detalles consolidados al país una vez concluya la verificación en el área de operaciones. Hasta el momento, las Fuerzas Militares no han confirmado si existen jefes criminales abatidos en esta acción que continúa en pleno desarrollo.

Nuestra Fuerza Aérea acaba de realizar un bombardeo contra un objetivo narcoterrorista en el departamento del Valle del Cauca.



Mañana, una vez consolidada la información operacional, le comunicaré al país los detalles y resultados de esta operación.



¡Firme por la Patria!… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 19, 2026

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La 'Operación Patriot' y capturas de cabecillas clave

De forma previa al bombardeo, el Gobierno Nacional ordenó la 'Operación Patriota', una intervención sorpresa que movilizó a 1.000 efectivos del Ejército, la Policía Nacional y la Fuerza Aérea, con el apoyo del CTI y la Fiscalía General de la Nación. El despliegue abarcó 18 municipios del departamento mediante el uso de helicópteros y drones de vigilancia contra bandas criminales.

Esta acción conjunta permitió la aprehensión de 64 personas: 30 mediante orden judicial y 34 en flagrancia. El comandante de la Regional 4 de la Policía Nacional, General Carlos Oviedo, detalló los perfiles y roles de varios de los principales capturados:



"Alias James, cabecilla y coordinador de extorsiones, actividades propagandísticas y reclutamiento forzado; alias pata de palo, encargado de actividades de observación criminal, transporte de material bélico y de atentar con drones contra instalaciones de policía en la subestación de Queremal el pasado mes de febrero; alias el mono vinculado a actividades de extorsión a ganaderos y comerciantes en Sevilla y Caicedonia".

Evaluación del impacto institucional en la seguridad regional

Por su parte, las autoridades departamentales destacaron el alcance estratégico de las intervenciones frente a los delitos de alto impacto. El secretario de Gobierno del Valle del Cauca, Guillermo Londoño, subrayó la afectación causadas a las redes delictivas residuales: "Este importante resultado permite impactar delitos como el hurto, la extorsión, el secuestro y el homicidio. Seguimos trabajando para darle tranquilidad a los vallecaucanos y continúan las acciones de nuestra fuerza pública para desarticular estas estructuras criminales".

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La 'Operación Patriot' representa la tercera gran intervención armada llevada a cabo durante la administración del presidente Abelardo De La Espriella en el departamento del Valle del Cauca, tras las operaciones urbanas 'Iron' e 'Iron 2' desarrolladas en Cali.

Asimismo, el bombardeo registrado en el centro del Valle constituye la décima operación aérea de este tipo autorizada por el mandatario desde el inicio de su gobierno. Este ataque se suma a los operativos ejecutados durante el mes de noviembre en Tarazá (Antioquia), donde fueron neutralizados ocho integrantes del Clan del Golfo, y en Tibú (Norte de Santander), con un saldo de cuatro disidentes abatidos. .