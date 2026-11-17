El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, aceptó la renuncia de Jaime Uribe a la gerencia del Fondo Milagro y nombró en su reemplazo al exministro de Vivienda Luis Felipe Henao, asignándole la tarea de atender la emergencia tras el devastador terremoto y reestructurar los costos administrativos de la entidad. La decisión gubernamental se dio luego de las fuertes críticas públicas por los elevados sueldos de la nómina.

En diálogo con Mañanas Blu, Henao relató la conversación en la que el jefe de Estado le encomendó asumir la dirección de la reconstrucción: "Fue una llamada donde el presidente me señaló: 'Luis Felipe, he revisado diferentes nombres durante todo el día y yo creo que la única persona que le puede dar tranquilidad a los damnificados en este momento es usted... no me puede decir que no' y no le pude decir que no".

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El nuevo funcionario sostuvo que aceptó por vocación pública, señalando que "hay decisiones en la vida en que no se puede decir que no y más cuando las mismas están mediadas por el servicio".

Articulación del gabinete y mandato presidencial

Henao reveló que el mandatario otorgó carácter urgente y prioritario a las labores de reconstrucción, dándole respaldo para exigir celeridad a todas las dependencias del Gobierno.



De acuerdo con el nuevo director, el presidente De La Espriella fue enfático en la exigencia a su equipo ministerial: "El presidente dijo: 'Para mí esto es prioridad, no uno, sino menos 10.' O sea, hay que dedicarle a esto toda la prioridad. Usted no puede descansar y todos los ministros le tienen que responder".

Austeridad salarial y estructura institucional existente

Frente al escándalo salarial que motivó el relevo directivo, Henao garantizó un ajuste radical en los emolumentos de la entidad. Sobre su propio ingreso, puntualizó: "Mi sueldo no superará, si llego a tener sueldo, no superará los 8 millones de pesos... Lo que sí le puedo señalar es que será un sueldo totalmente austero, un sueldo que esté en línea con la empatía que tiene que estar un funcionario con las necesidades de las personas que hoy perdieron todo".

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El reto financiero de la reconstrucción contrasta con la asignación inicial del Fondo Milagro, que actualmente no supera los 648.000 millones de pesos, a la espera de partidas adicionales del Ministerio de Vivienda y de la Nación. Henao precisó que las proyecciones de daños varían entre los 40 billones de pesos en el escenario más optimista y más de 58 billones en el más pesimista, afectando entre 197.000 y 250.000 viviendas.

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