El presidente Abelardo De la Espriella ordenó reforzar la seguridad en el departamento del Huila con el envío de un batallón de la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA 13), la activación del Bloque de Búsqueda y Seguridad Urbana (BOSUR) en Neiva y el reforzamiento de 12 estaciones de Policía con mallas de protección y sistemas antidrones.

También dispuso aumentar la presencia del Ejército y la Policía en los peajes y proteger la infraestructura crítica del departamento. Las medidas comenzarán a implementarse la próxima semana.

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“¡El Huila no está solo! ¡Lo vamos a defender!”, escribió el mandatario en su cuenta de X, donde aseguró que sigue de cerca la situación de orden público y que el departamento merece “todo el apoyo, toda la atención y toda la protección del Estado”.

El anuncio se produce en medio de una escalada de violencia que deja al menos ocho ataques contra la Fuerza Pública y otros objetivos en el departamento durante los últimos meses.



¡EL HUILA NO ESTÁ SOLO! ¡LO VAMOS A DEFENDER!



Estoy siguiendo muy de cerca la situación de orden público en el departamento del Huila. Es una tierra que llevo en el corazón y que merece todo el apoyo, toda la atención y toda la protección del Estado.



Por eso, he dispuesto las… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 17, 2026

Entre agosto y octubre se reportaron acciones de las disidencias de la estructura Ismael Ruiz en Íquira, Teruel, Aipe, Palermo y la zona rural de Neiva, incluidos ataques con explosivos lanzados desde drones.

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El 31 de octubre, una motocicleta bomba explotó frente al establecimiento Las Palmitas, en Algeciras. El atentado causó la muerte del patrullero Julián Esmith Castaño López y dejó ocho personas heridas, entre policías y civiles.

La violencia también alcanzó la infraestructura vial y energética. En la madrugada del 15 de noviembre fue detonada una motocicleta cargada con explosivos en el peaje Neiva-Aipe, en la salida hacia Bogotá. La explosión destruyó parte de las instalaciones, pero no dejó heridos. Ese mismo día fue encontrado otro vehículo con cerca de 180 kilos de explosivos en el peaje Los Cauchos, en la vía Neiva-Rivera, que fue desactivado por técnicos antiexplosivos.

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Además, un ataque contra torres de transmisión en la vereda Hato Viejo, en El Pital, afectó el suministro eléctrico en ocho municipios del Huila y sectores de Caquetá y Putumayo.