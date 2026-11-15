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Blu Radio  / Nación  / Terror en Huila tras explosión de carro bomba en peaje de Neiva

Terror en Huila tras explosión de carro bomba en peaje de Neiva

Un vehículo cargado con explosivos fue detonado en la madrugada de este domingo en la salida hacia Aipe. El atentado dejó daños materiales y sería atribuido a la estructura Ismael Ruiz

Atentado en Huila
Atentado en Huila
Suministrado
Por: Silvia Lorena Artunduaga
|
Actualizado: 15 de nov, 2026

Un nuevo atentado con explosivos se registró en el Huila durante la madrugada de este domingo. Un vehículo cargado con explosivos fue detonado en inmediaciones del peaje de Neiva, ubicado en la salida hacia el municipio de Aipe. La fuerte explosión se sintió en varios sectores de la capital huilense y generó alarma entre sus habitantes.

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Según las primeras informaciones, un hombre llegó hasta el peaje a bordo del vehículo cargado con explosivos, descendió del automotor y huyó en una motocicleta. Segundos después, el carro bomba fue detonado, causando graves afectaciones en las casetas de recaudo.

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Por fortuna, el hecho no dejó personas heridas, aunque sí ocasionó daños materiales en las instalaciones del peaje. Como medida preventiva, las autoridades mantienen cerrada la vía en este sector mientras adelantan las labores de inspección y verificación de las condiciones de seguridad.

Este nuevo atentado se registra menos de 15 días después de la acción terrorista con motobomba ocurrida en Algeciras, el pasado 31 de octubre, que dejó dos policías muertos y varios uniformados y civiles heridos.

La acción sería atribuida a la estructura Ismael Ruiz, del Bloque Central Isaías Pardo de las disidencias de las FARC, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’.

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