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Blu Radio  / Nación  / Bus con más de 20 estudiantes cayó por un abismo y dejó varios heridos en Norte de Santander

Bus con más de 20 estudiantes cayó por un abismo y dejó varios heridos en Norte de Santander

Según los primeros reportes, un bus en el que se movilizaban los estudiantes se salió de la vía y cayó varios metros por un abismo.

Bus escolar cae a un abismo en Norte de Santander y deja 16 menores lesionados
Bus escolar cae a un abismo en Norte de Santander y deja 16 menores lesionados.
Foto: captura de video, suministrado.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de nov, 2026

Un accidente de tránsito que involucró a 20 menores de edad generó preocupación este sábado 14 de noviembre en Norte de Santander. La emergencia se registró en la carretera que comunica a los municipios de San Calixto y Teorama.

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Según los primeros reportes, un bus en el que se movilizaban más de 20 estudiantes se salió de la vía y cayó varios metros por un abismo y dejó a varios estudiantes lesionados, por lo que fue necesario activar un operativo de atención con ambulancias de municipios cercanos.

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Tras conocerse lo ocurrido, los organismos de socorro y las autoridades departamentales se desplazaron hasta el lugar para auxiliar a los ocupantes del vehículo.

Las ambulancias de San Calixto y Teorama participaron en la atención y el traslado de aproximadamente 16 niñas, niños y adolescentes que resultaron heridos durante el accidente.

De acuerdo con la información preliminar, algunos de los menores podrían necesitar atención médica de mayor complejidad, por lo que se contemplaba su remisión a centros asistenciales de la ciudad de Ocaña.

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Hasta el momento de los primeros reportes, las autoridades no habían confirmado personas fallecidas. Entretanto, los familiares de los estudiantes permanecieron a la espera de información sobre el estado de salud de los menores.

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