De La Espriella ordenó reversar salarios del Fondo Milagro tras denuncia por nómina de $765 millones

El presidente Abelardo De La Espriella ordenó reversar de inmediato los salarios anunciados para el Fondo Milagro, luego de que se conociera la denuncia sobre la millonaria nómina de la entidad creada para la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto.

“No voy a permitir que decisiones inconsultas, carentes de sindéresis y contrarias a mis instrucciones empañen una misión tan grande y trascendental como la de reconstruir lo que el terremoto destruyó. En mi gobierno, todos los funcionarios y colaboradores están permanentemente en período de prueba. Aquí nadie tiene patente de corso ni cargos asegurados. Quien se equivoque, cometa dislates o adopte decisiones contrarias a mis directrices debe tener la certeza de que tengo el carácter, la autoridad y la determinación para corregirlas de inmediato, sin titubeos ni contemplaciones”, escribió el presidente en un mensaje.

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Las declaraciones se conocen luego de que apareciera la denuncia de la senadora del Pacto Histórico acerca de que la nómina mensual del Fondo Milagro le estaría costando al país cerca de $765 millones, con 27 personas vinculadas con corte al 9 de noviembre y salarios sobre los $30 millones de pesos.

El salario más alto sería el del gerente, Jaime Andrés Uribe, con $39.441.454 mensuales. Le seguirían su secretario privado y el director jurídico, con $36 millones cada uno. En 20 de los 27 cargos, los sueldos superarían los $30 millones. La denuncia también cuestiona la baja ejecución: pese a la costosa estructura, hasta ahora solo se habrían suscrito dos contratos.



De La Espriella defendió la labor del Fondo, al asegurar que ya reconstruye, entrega viviendas y subsidios y adelanta demoliciones.

Fondo Milagro revela cuánto dinero ha comprometido para atender la emergencia

El Fondo Milagro reportó avances en los procesos de contratación para la demolición de edificaciones afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. De acuerdo con el informe presentado por su gerente, Jaime Andrés Uribe Tamayo, ante la Comisión Accidental Bicameral de seguimiento, los procesos adelantados para intervenir inmuebles en Pereira y Cali suman $7.440 millones.

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El documento también precisa que el Consejo Directivo aprobó un presupuesto máximo de $624.656 millones para el Programa de Intervenciones Urgentes y Prioritarias. Estos recursos provienen del Presupuesto General de la Nación y tienen como origen un empréstito de 200 millones de dólares con el Banco Mundial, identificado como BIRF 9774-CO. Recursos que fueron incorporados al presupuesto mediante el Decreto Legislativo 1412 de 2026.

La gerencia aclaró que, a la fecha de elaboración del informe, el Fondo no había recibido recursos de otras fuentes previstas, como donaciones, cooperación nacional o internacional y aportes de entidades territoriales o particulares.

