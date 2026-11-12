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Blu Radio  / Nación  / Seis heridos dejó ataque con explosivos en Filogringo, corregimiento de El Tarra en el Catatumbo

Seis heridos dejó ataque con explosivos en Filogringo, corregimiento de El Tarra en el Catatumbo

La Personería Municipal confirmó el traslado de tres de los afectados: dos presentaban aturdimiento y una persona sufrió una lesión en una de sus piernas.

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Drones en la guerra
AFP
Por: Cristian Santiago
|
Actualizado: 12 de nov, 2026

Momentos de tensión se vivieron la tarde de este jueves 12 de noviembre en el centro poblado de Filogringo, municipio de El Tarra, Norte de Santander, donde se reportó un ataque con artefactos explosivos lanzados desde drones, aproximadamente a las 6 y 30 de la tarde.

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De acuerdo con información preliminar, seis personas habrían resultado heridas como consecuencia de este ataque.

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La Personería Municipal confirmó el traslado de tres de los afectados: dos presentaban aturdimiento y una persona sufrió una lesión en una de sus piernas.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo informó que mantiene comunicación con las autoridades locales y el centro de salud para establecer el número total de personas afectadas, verificar su estado de salud y conocer las condiciones de traslado y atención médica.

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