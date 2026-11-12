Rescatan a perro que habría sido víctima de maltrato físico en El Castillo, Meta

Un nuevo caso de maltrato animal fue atendido por la Policía Nacional en zona rural de El Castillo, Meta.

El hecho se registró en la vereda Playa Rica, luego de que la comunidad alertara sobre las agresiones que estaría sufriendo un canino y grabaran un video, donde un hombre agrede fuertemente el animal.

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Uniformados de la Policía, con apoyo de Carabineros y Protección Ambiental, llegaron al lugar y sorprendieron a un ciudadano que maltrataba físicamente al animal en repetidas ocasiones.

Lo rescataron

El perro fue rescatado y puesto bajo protección, además de recibir atención médico-veterinaria para determinar las posibles lesiones ocasionadas.

Durante el procedimiento, las autoridades también encontraron una escopeta sin documentación que acreditara su legalidad, por lo que un hombre de 76 años fue capturado y dejado a disposición de la Fiscalía.

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Los hechos relacionados con el maltrato animal serán investigados bajo los lineamientos de la Ley 2455 de 2025, conocida como Ley Ángel, que fortalece las medidas contra quienes atenten contra la vida y el bienestar de los animales.

La Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier acto de maltrato animal y permitir una intervención oportuna de las autoridades.