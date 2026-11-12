“Es insostenible que siga en el cargo”: Duvalier Sánchez pide renuncia de gerente del Fondo Milagro

En medio de la emergencia provocada por el terremoto que dejó más de 500.000 víctimas en regiones como Pereira, Chocó, el Eje Cafetero, el norte del Valle, Buenaventura y Cali, el congresista Duvalier Sánchez lanzó duras críticas a la gestión del Fondo Milagro y exigió la salida inmediata de su gerente, Jaime Andrés Uribe.

Las declaraciones se dieron durante una entrevista en Recap Blu, tras revelarse las respuestas oficiales a un derecho de petición que dejan al descubierto altos salarios de nómina y nulos avances en la reconstrucción física o la entrega de subsidios a los damnificados.

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"Es insostenible que Jaime Andrés Uribe siga en el cargo"

El representante a la Cámara sostuvo que la permanencia de Jaime Andrés Uribe al frente de la entidad resulta indefendible, debido a su falta de experiencia en obras públicas y atención de emergencias humanitarias, atribuyendo su nombramiento a la cercanía política con el presidente Abelardo de la Espriella.



"Yo creo que es insostenible que Jaime Andrés Uribe siga en el cargo. Yo creo que esta es una responsabilidad muy importante, es el reto más grande que tiene el gobierno en estos momentos y una persona sin ninguna experiencia probada, ni en obras públicas ni en planes para atender emergencias humanitarias, siga allí. Lo único es su cercanía con el presidente Abelardo de la Espriella, fue el gerente de sus campañas".

Sánchez enfatizó que el incumplimiento en las labores de asistencia afecta directamente a las familias vulnerables que continúan expuestas a la intemperie:

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"Yo no celebro que al gerente del Fondo Milagro le vaya mal porque si él no hace sus deberes, si no entrega una casa, si no hay reconstrucción, es la gente de Pereira, de Chocó, del Eje Cafetero, del norte del Valle, de Buenaventura, de Cali la que sufre. Por lo tanto, el presidente tiene que pedirle la renuncia o sacarlo del cargo, por más amigos que sean".

Cuestionan "piñata de salarios" que superan el sueldo de un ministro

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Uno de los puntos más críticos expuestos en la denuncia es la escala de remuneraciones aprobada para la estructura directiva del fondo, la cual contrasta con los discursos oficiales de austeridad.

Según los datos entregados por la propia entidad, el gerente percibirá cerca de 40 millones de pesos mensuales y su secretario privado otros 36 millones, sumando 76 millones de pesos entre ambos cargos.

Adicionalmente, 13 posiciones de coordinación contarán con sueldos situados entre los 30 y 33 millones de pesos.

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"¿Cómo van a convertir la plata sagrada en una piñata de salarios para ganarse más que incluso un ministro de este país? Quienes nos escuchan, esta gente que se metió al Fondo Milagro, personas que ni siquiera sabemos sus perfiles, van a ganar más que un ministro en Colombia".

Ejecución en cero y riesgos en la contratación directa

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Frente a los pronunciamientos del Ejecutivo sobre un avance rápido en la gestión del desastre, el congresista leyó la respuesta oficial enviada por el organismo para desmentir las versiones del Gobierno.

"Él dice que el Fondo Milagro es el más rápido en ejecutar en la historia de los desastres. Pues es falso... A la fecha el valor de pagos efectivos de caja es cero pesos. No han ejecutado nada, puros compromisos presupuestales, además de nómina. No han entregado subsidios, no han entregado una vivienda".

El parlamentario alertó también sobre los severos retrasos en la infraestructura de Pereira, donde de más de 650 edificaciones autorizadas para demolición solo se han contratado dos.

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Asimismo, expresó su preocupación por la aprobación de un manual de contratación directa y privada para ejecutar 621.000 millones de pesos antes del 31 de diciembre, así como la asignación de 61.000 millones de pesos al concepto de "líneas transversales" sin justificación técnica detallada.

Sánchez concluyó señalando que el Estado debió apoyarse en mecanismos institucionales vigentes como Fiduvivienda o la cuenta de emergencias de la UNGRD, enfatizando que la capacidad de respuesta es responsabilidad directa de quien lidera el país:

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"Todos podemos entender que el terremoto es un hecho impredecible que le puede pasar a cualquier gobernante, pero la respuesta, la gestión y la ejecución sí es una decisión de quien gobierna... Y hasta ahora la tarea la están perdiendo y la gente está sufriendo".

Escuche la entrevista: